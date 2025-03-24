他撞見「清明節1商機」笑了：科技始終來自人性　一票人看傻

▲各種3C紙紮產品。（圖／翻攝自臉書／路上觀察學院，下同）

記者周亭瑋／綜合報導

清明節即將到來，許多人近日也陸續前往掃墓祭祖，就有網友買紙錢時，發現竟有各種3C紙紮產品，包括SWITCH、iPhone16 Pro Max等，而網友們也不禁笑回，「天堂電信」、「請問冥府有發電廠嗎？」

網友昨日在臉書社團「路上觀察學院」曬出照片，直呼「不同世界的科技，也是始終來自於人性。」

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只見架上出現紙紮版的iPhone16 Pro Max，要價900元，同時附有5G網卡、全配充電線、藍芽耳機等；至於三星S24也是相同的價格，並附上藍芽耳機、5G卡、S-Pen、充電器等；不僅如此，還有冥府紙紮版的SWITCH，要價700元，還會附遊戲卡及充電線。

PO文掀起熱烈討論，網友們看完紛紛笑回，「可以陰陽對戰嗎？」「活著的時候不買，死了才搞這一堆陋習」、「出新遊戲要再燒，還是祖先會買網路版？」「有獵人完結篇嗎？」「那是任地獄吧」、「聖誕節要交換的禮物，我選好了」、「斂財始終來自人性」。

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