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放棄鈦金屬材質？外媒爆iPhone17 Pro「10項新設計」一次看

▲iPhone16開賣，直營店實機拍攝。（圖／記者林敬旻攝）

▲iPhone 16開賣後，iPhone 17也引起熱烈討論。（資料照／記者林敬旻攝）

記者吳立言／綜合報導

預計將於2025年9月蘋果秋季發表會亮相的iPhone 17 Pro，已在網路上引起熱烈討論，其中外媒「MacRumors」做出了10項預測。根據爆料，全新手機將採用鋁合金框架，並在背面使用部分鋁合金和部分玻璃的設計，這不僅提升了耐用性，還有助於無線充電。

在性能方面，iPhone 17 Pro將搭載全新的A19 Pro晶片，這款晶片將由台積電最新的第三代3nm製程技術製造，預計將帶來顯著的性能提升和更高的能效。此外，這款手機還將配備Apple自家設計的Wi-Fi 7晶片，提供更快的無線網絡連接。

最受到果粉關注的相機系統也將迎來重大升級，iPhone 17 Pro將配備一個2,400萬像素的前置相機，這是目前iPhone 16系列的兩倍。後置相機方面，iPhone 17 Pro將配備一個4800萬像素的長焦鏡頭，進一步提升拍攝效果。

電池容量也將增加，特別是iPhone 17 Pro Max型號，將擁有更大的電池，提供更長的使用時間。為了應對用戶對於散熱性能的需求，將採用蒸汽腔冷卻系統，提升散熱效果。另外機身也將採用新的抗反射塗層，提升螢幕的耐刮性。

這款手機還將配備12GB的RAM，這一升級將有助於提升多任務處理和Apple Intelligence的性能。

▲iPhone16開賣，直營店實機拍攝。（圖／記者林敬旻攝）

▲iPhone 16上市不到半年，關於17相關爆料接踵而來。（資料照／記者林敬旻攝）

總結來說，網傳iPhone 17 Pro將帶來以下10項新功能：

✦全新設計，包含鋁合金框架和部分玻璃背面。
✦搭載A19 Pro晶片，性能和能效顯著提升。
✦配備Apple自家設計的Wi-Fi 7晶片。
✦2400萬像素的前置相機。
✦4800萬像素的後置長焦鏡頭。
✦更大的電池容量。
✦更快的有線和無線充電技術。
✦新的抗反射塗層，提升螢幕耐刮性。
✦12GB的RAM，提升多任務處理性能。
✦改進的散熱設計，可能配備蒸汽腔冷卻系統。

至於最終版本會不會真的如傳聞所說，還得等蘋果親自揭曉。

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