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家寧PO聲明影片　內容不是重點！律師「揪2細節」：心機算盡

▲▼家寧。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）

▲家寧首度露面回應。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）

記者施怡妏／綜合報導

YouTuber「眾量級 CROWD」股權與財務風波持續延燒，家寧20日深夜上傳新片回應，4分鐘的影片內容空洞，引來眾人開酸。律師李怡貞指出，影片內容不是重點，重點是想讓大家知道，「我也不好過」，光是從妝髮、拍攝就能看出來，「心機算盡」。王至德律師也直呼「影片上架的目的是在賺流量嗎？」

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▲▼ 。（圖／翻攝自律師李怡貞FB）

「女人大律師」李怡貞在臉書發文，如果今天想體驗一種虛無縹緲的感覺，可以去看家寧最新的聲明。她進一步指出，影片講什麼不是重點，「重點就是讓大家看看，她也很無辜，也很不好過，影片的拍攝以及妝髮都樸實無華，心機算盡」。

「法老王 - 王至德律師」也在臉書發文，看完家寧的影片，只有一個感覺，「妳好不容易出影片了，所有事情都沒講清楚，所有問題都跟沒出影片前一模一樣，那影片上架的目的是在賺流量嗎？自己蹭自己的新聞也是很厲害」、「我狂起來連我自己的新聞都可以蹭流量！，自己的新聞自己蹭！」

►家寧憔悴露面「4分鐘影片掀全網熱議」！　821字聲明全文曝光
►家寧4分鐘聲明「有25處口誤」　一票崩潰：完美迴避正確讀音

▲▼家寧,Andy。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

▲家寧回應風波。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

家寧在最新影片中表示，對於Andy老師所提及的財務問題，她多年來多次詢問，但始終未能獲得完整數據，對此感到遺憾。她表示，過去專注於內容創作，未能深入了解財務與經營層面，並承諾未來將以更成熟的態度學習，確保能有更清晰的規劃與管理。同時，針對頻道收益分配問題，她也希望能以更透明的方式解決爭議，為雙方帶來公正的結果。

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