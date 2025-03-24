　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

老虎伍茲認愛川普前兒媳！　公開親密合照：空氣中瀰漫愛意

▲▼美國高爾夫球巨星伍茲認愛美國總統前兒媳凡妮莎．川普。（圖／翻攝自X）

▲美國高爾夫球巨星伍茲認愛美國總統前兒媳凡妮莎．川普。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

美國高爾夫球巨星老虎伍茲（Tiger Woods）24日罕見公開私人感情生活，證實與美國總統川普前兒媳凡妮莎．川普（Vanessa Trump）正在交往，並呼籲外界尊重2人隱私。此消息迅速引發關注，尤其是在伍茲因傷缺席美國名人賽（The Masters）之際，讓他的私生活再次成為焦點。

據《衛報》報導，長期以來，伍茲一直都十分保護自己的私生活，即使媒體過去也曾對其感情生活高度關注，但他鮮少赤裸裸地將私事攤開在大眾面前。伍茲和凡妮莎．川普的緋聞沸沸揚揚地傳了數周後，伍茲24日突然在社群平台X分享2張2人的合照，並寫道「空氣中瀰漫著愛，有妳在我身邊，生活更美好！此時此刻，我們希望所有我們心愛的人能夠保留隱私」，罕見認愛。

凡妮莎．川普曾於2005年至2018年間，與川普長子小唐納．川普（Donald Trump Jr.）結婚，2人育有5名子女。其中，17歲的長女凱（Kai Trump）與伍茲的兒子查理（Charlie Woods）就讀於同一所學校，2人最近還一同參加了一場高爾夫邀請賽。外界推測，伍茲此次罕見公開戀情，可能與過去的感情經歷有關。

2013年，伍茲曾與滑雪名將范恩（Lindsey Vonn）透過社群媒體宣布戀情。當時，伍茲表示此舉是為了降低狗仔的騷擾，以免影響家人和孩子的生活。他的子女山姆（Sam Woods）與查理則是與前妻艾琳（Elin Nordegren）所生，2人於2010年因伍茲的婚外情醜聞而離婚。

老虎伍茲與新女友琳賽沃恩的甜蜜合影。(圖／CFP)

▲伍茲過去曾與滑雪名將范恩有過一段情。（圖／VCG）

伍茲過去的感情經歷豐富。他與范恩分手後，曾與赫爾曼（Erica Herman）交往近7年。這段關係於2022年10月結束，並引發法律糾紛。赫爾曼曾對伍茲及管理她房產的信託基金提起訴訟，但最終撤回指控。伍茲這次與凡妮莎．川普的戀情則是最近一次公開的新戀情，展現他願意以更直接的方式面對外界關注。

值得注意的是，伍茲與川普家族關係密切。他曾多次與川普一起打高爾夫，並於2019年獲頒「總統自由勳章」。今年2月，他還曾赴白宮與川普會面，討論在沙烏地阿拉伯資助的LIV高爾夫巡迴賽崛起後，高球界的分裂局勢。如今，他與川普的前兒媳交往，這段感情勢必將受到更多政治與娛樂圈的雙重關注。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
415 0 9724 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台北東區隨機攻擊！「捷運小甜甜」再度現身
LIVE／「AI 女神」李珠珢來了！Fubon Angels
快訊／台南街頭猛烈追撞！駕駛身亡　奪命影片曝
「神鬼情人」狂詐多女！裝富商開2.7億本票　真實身分讓她心碎
台北101進軍台中！　打造1.7萬坪頂級商場
曾國城「把陶晶瑩壓牆邊」：我親一下　爆料片被翻出

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「癌逝女」驗屍才知沒生病！驚揭5000萬詐保案　凶手竟是她閨蜜

馬斯克大玩餐具向妹子炫耀「神器」　影片瘋傳

北韓譴責美韓軍演：有預謀的挑釁性核戰爭演習

台灣女子遊新加坡險遭性侵！　背包客棧員工強吻襲胸拉床上

川普對等關稅4月2日宣布　美媒：更具針對性「可能立刻生效」

她夥同小王殺夫「肢解15塊」水泥封屍　父母報警：求判女兒死刑

涉嫌主導內亂！南韓總統尹錫悅「首場刑事審判」　預計4月中開庭

老虎伍茲認愛川普前兒媳！　公開親密合照：空氣中瀰漫愛意

日本自衛隊「統合作戰司令部」成立！　司令官統一指揮陸海空

泰國百貨「排隊搶包大亂鬥」眾人群毆　品牌宣布無限期停賣

下匝道遇鬼切轎車！　駕駛嚇飆6字經：哪有人這樣切的

機車經 #斑馬線 未禮讓！ #行人 出腳怒踹反跌倒 #新莊

李榮浩去看楊丞琳演唱會　粉絲狂喊..她：我會吃醋！

被敲碗上《浪姐》　Melody喊話：有機會一定去！

【數快一點！】小阿金乖等主人倒數開飯　心急狂跺小腳

侯佩岑聽到周杰倫的〈珊瑚海〉　尷尬笑出來..隊友偷瞄她XD

#高雄 騎士疑不滿被超車！狂繞轎車慢轉4圈逼車

女叫車回飯店「突被載去觀光」　聽韓國司機熱情介紹美食店

【雷隊友】媽媽終於哄寶寶睡著了！下秒老公爆打噴嚏XD

【妳放大來看】爸熱情幫媽拍美照！一看照片母女笑翻：人在哪XDD

「癌逝女」驗屍才知沒生病！驚揭5000萬詐保案　凶手竟是她閨蜜

馬斯克大玩餐具向妹子炫耀「神器」　影片瘋傳

北韓譴責美韓軍演：有預謀的挑釁性核戰爭演習

台灣女子遊新加坡險遭性侵！　背包客棧員工強吻襲胸拉床上

川普對等關稅4月2日宣布　美媒：更具針對性「可能立刻生效」

她夥同小王殺夫「肢解15塊」水泥封屍　父母報警：求判女兒死刑

涉嫌主導內亂！南韓總統尹錫悅「首場刑事審判」　預計4月中開庭

老虎伍茲認愛川普前兒媳！　公開親密合照：空氣中瀰漫愛意

日本自衛隊「統合作戰司令部」成立！　司令官統一指揮陸海空

泰國百貨「排隊搶包大亂鬥」眾人群毆　品牌宣布無限期停賣

快訊／台中頂級豪宅工地意外！工人高處墜落頭部受創送醫

快訊／台北東區隨機攻擊！「捷運小甜甜」再度現身　警方出手了

「癌逝女」驗屍才知沒生病！驚揭5000萬詐保案　凶手竟是她閨蜜

日本SUKIYA「味噌湯驚見老鼠」　意外波及石原聰美、《排球少年》

台南南區、安平區、仁德區　27日上午手機告警響起毋免驚！

因應關稅戰！野獸國泰國廠投產　上半年營運估勝過去年

馬斯克大玩餐具向妹子炫耀「神器」　影片瘋傳

藍台南黨部遭搜索　羅智強稱台灣準戒嚴：賴清德接著要殲滅人民

LIVE／「AI 女神」李珠珢來了！Fubon Angels開季媒體發佈會

游智彬闖立法院大鬧　民進黨團要求韓國瑜明調查報告

【除了個寂寞QQ】媽媽說除濕機吹出熱風 拆開發現濾芯根本沒拆...

國際熱門新聞

韓國野火4消防員慘死！東南部進入緊急狀態

美將撤銷53萬移民合法身分　限期離境

手機使用多久該關機？專家給答案

拿到身分證就閃人！越南新娘離婚率「創新高」

高空便祕　遭機長拖走「被迫露鳥」

美國多場野火控制率0%　南卡州緊急狀態

美價值1.6億「金卡簽證」日銷1000張

女老師兼差OnlyFans！家長逛色情網站發現

機長「忘帶護照」　全機中途折返

媽過世17年　男一查驚覺34萬遺產消失了

老師誤寄全班33人成績、評語　家長收到傻眼

她被ChatGPT判斷罹癌　一檢查竟真的

NASA一天只補貼太空人165元　川普：我來付

女買咖啡驚見「玻璃混冰塊」店家否認

更多熱門

相關新聞

為川普投資美國！資誠揭5大投資陷阱　「不符稅務申報要求」居首

為川普投資美國！資誠揭5大投資陷阱　「不符稅務申報要求」居首

美國總統川普的關稅威脅及其不斷變化的貿易政策帶來的不確定性，正開始對世界經濟產生寒蟬效應。資誠會計師事務所今（24）日指出，許多台商正在考慮或已經開始對美國進行更大規模的投資。同時，也有許多台灣公司計劃或已經加入聯盟，在美國投資方面互相幫助，但投資美國有5大陷阱，台商出手前宜多做評估。

老虎伍茲曬與「川普前媳婦」親密照

老虎伍茲曬與「川普前媳婦」親密照

澤倫斯基：美烏會談「富有成效」

澤倫斯基：美烏會談「富有成效」

美國多場野火控制率0%　南卡州緊急狀態

美國多場野火控制率0%　南卡州緊急狀態

川普政府尋求「全面拆除」伊朗核子計畫

川普政府尋求「全面拆除」伊朗核子計畫

關鍵字：

美國北美要聞伍茲Tiger Woods川普前兒媳凡妮莎．川普Vanessa Trump

讀者迴響

熱門新聞

郭瑤琪主動脈剝離不治！友人證實家屬已拔管

馬防部副排長性侵砲兵！留下精液衛生紙團

三重26歲警密錄器自拍「最後的話」　下秒自戕亡

月入20萬尪出差努力賺錢！嬌妻卻在台狂約砲

亞亞被限期離境！學者：有瑕疵

三重警派出所頂樓中彈亡　母接噩耗急奔認屍

嚴立婷公開高中「零修圖嫩照」　穿低胸打球被拍

研究：「1類食物」連吃5天　大腦、肝臟都壞了

TPBL女球迷看球畫面瘋傳！全場跪喊：求IG

「全台有雨」降10℃　下波溼冷回冬

普發現金1萬元！主計長表態「配合行政」　外界估最快9月可領到

南珉貞突宣布：中斷韓國活動！「我要台灣的全部」

中鋼工程師男女玉山墜谷亡　友驚見血跡

即／柯文哲「不雅片」熱議　北檢聲請勘驗自清

TPBL正妹IG找到了！手捧炸雞桶畫面曝

更多

最夯影音

更多

下匝道遇鬼切轎車！　駕駛嚇飆6字經：哪有人這樣切的

機車經 #斑馬線 未禮讓！ #行人 出腳怒踹反跌倒 #新莊

李榮浩去看楊丞琳演唱會　粉絲狂喊..她：我會吃醋！

被敲碗上《浪姐》　Melody喊話：有機會一定去！

【數快一點！】小阿金乖等主人倒數開飯　心急狂跺小腳

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面