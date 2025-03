老虎伍茲認愛川普前兒媳！　公開親密合照：空氣中瀰漫愛意

▲美國高爾夫球巨星伍茲認愛美國總統前兒媳凡妮莎.川普。(圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

美國高爾夫球巨星老虎伍茲(Tiger Woods)24日罕見公開私人感情生活,證實與美國總統川普前兒媳凡妮莎.川普(Vanessa Trump)正在交往,並呼籲外界尊重2人隱私。此消息迅速引發關注,尤其是在伍茲因傷缺席美國名人賽(The Masters)之際,讓他的私生活再次成為焦點。

據《衛報》報導,長期以來,伍茲一直都十分保護自己的私生活,即使媒體過去也曾對其感情生活高度關注,但他鮮少赤裸裸地將私事攤開在大眾面前。伍茲和凡妮莎.川普的緋聞沸沸揚揚地傳了數周後,伍茲24日突然在社群平台X分享2張2人的合照,並寫道「空氣中瀰漫著愛,有妳在我身邊,生活更美好!此時此刻,我們希望所有我們心愛的人能夠保留隱私」,罕見認愛。

Love is in the air and life is better with you by my side! We look forward to our journey through life together. At this time we would appreciate privacy for all those close to our hearts. pic.twitter.com/ETONf1pUmI