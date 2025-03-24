老虎伍茲認愛川普前兒媳！　公開親密合照：空氣中瀰漫愛意

▲美國高爾夫球巨星伍茲認愛美國總統前兒媳凡妮莎．川普。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

美國高爾夫球巨星老虎伍茲（Tiger Woods）24日罕見公開私人感情生活，證實與美國總統川普前兒媳凡妮莎．川普（Vanessa Trump）正在交往，並呼籲外界尊重2人隱私。此消息迅速引發關注，尤其是在伍茲因傷缺席美國名人賽（The Masters）之際，讓他的私生活再次成為焦點。

據《衛報》報導，長期以來，伍茲一直都十分保護自己的私生活，即使媒體過去也曾對其感情生活高度關注，但他鮮少赤裸裸地將私事攤開在大眾面前。伍茲和凡妮莎．川普的緋聞沸沸揚揚地傳了數周後，伍茲24日突然在社群平台X分享2張2人的合照，並寫道「空氣中瀰漫著愛，有妳在我身邊，生活更美好！此時此刻，我們希望所有我們心愛的人能夠保留隱私」，罕見認愛。

Love is in the air and life is better with you by my side! We look forward to our journey through life together. At this time we would appreciate privacy for all those close to our hearts. pic.twitter.com/ETONf1pUmI — Tiger Woods (@TigerWoods) March 23, 2025

凡妮莎．川普曾於2005年至2018年間，與川普長子小唐納．川普（Donald Trump Jr.）結婚，2人育有5名子女。其中，17歲的長女凱（Kai Trump）與伍茲的兒子查理（Charlie Woods）就讀於同一所學校，2人最近還一同參加了一場高爾夫邀請賽。外界推測，伍茲此次罕見公開戀情，可能與過去的感情經歷有關。

2013年，伍茲曾與滑雪名將范恩（Lindsey Vonn）透過社群媒體宣布戀情。當時，伍茲表示此舉是為了降低狗仔的騷擾，以免影響家人和孩子的生活。他的子女山姆（Sam Woods）與查理則是與前妻艾琳（Elin Nordegren）所生，2人於2010年因伍茲的婚外情醜聞而離婚。

▲伍茲過去曾與滑雪名將范恩有過一段情。（圖／VCG）

伍茲過去的感情經歷豐富。他與范恩分手後，曾與赫爾曼（Erica Herman）交往近7年。這段關係於2022年10月結束，並引發法律糾紛。赫爾曼曾對伍茲及管理她房產的信託基金提起訴訟，但最終撤回指控。伍茲這次與凡妮莎．川普的戀情則是最近一次公開的新戀情，展現他願意以更直接的方式面對外界關注。

值得注意的是，伍茲與川普家族關係密切。他曾多次與川普一起打高爾夫，並於2019年獲頒「總統自由勳章」。今年2月，他還曾赴白宮與川普會面，討論在沙烏地阿拉伯資助的LIV高爾夫巡迴賽崛起後，高球界的分裂局勢。如今，他與川普的前兒媳交往，這段感情勢必將受到更多政治與娛樂圈的雙重關注。