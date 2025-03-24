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大陸 大陸焦點 特派現場

男廁驚見「大叔趴地偷窺」　真相被網讚爆：很負責任

中國大陸深圳市一名男子控訴，他在商場內上廁所時，被一名男清潔工「趴地偷窺」，氣得他立馬向業者投訴，不過該名涉事清潔工則澄清，當下因為對方待在廁所內太久，敲門也沒回應，擔心他出事才趴地查看，沒想到卻因此產生誤會。（圖／擷取自微博）
▲深圳市一名男子控訴，他在商場內上廁所時，被男清潔工「趴地偷窺」，氣得他立馬向業者投訴。（圖／擷取自微博）

圖文／CTWANT

好心被當成驢肝肺？中國大陸深圳市一名男子控訴，他在商場內上廁所時，被一名男清潔工「趴地偷窺」，氣得他立馬向業者投訴，沒想到真相卻出現大反轉。

綜合《香港01》、《南方都市報》等報導，深圳一名男子指控，自己19日在龍崗區布吉街的「萬象匯商場」內如廁時，驚見一名中老年男性清潔工趴在地上偷看他上廁所，隨即離開現場，慌亂之際他也趕緊拍照留作證據。

對此，萬象匯商場表示，經調閱監視器及查詢清潔記錄，確認照片地點為商場男廁，而該名涉事清潔工則澄清，當時因為男顧客待在廁所內太久，敲門也沒回應，擔心對方出事才趴地查看，沒想到卻因此產生誤會，已與男顧客溝通並取得諒解，後續將加強應急處理培訓和規範，避免類似情況再度發生。

消息曝光後，網友紛紛力挺清潔工，「保潔大叔可能是善意，怕你暈倒在裡面」、「廁所門下面設計這個縫隙就是擔心有人在裡面出事，保潔好無辜」、「這不是很負責任的清潔工嗎？擔心上廁所的人發生意外！敲門沒反應，換誰都會擔心啊！好人難做啊！真替這清潔工不值！」

不過也有人認為，這個行為確實不夠穩妥，「員工的行為確實有點冒失」、「不管是什麼原因這都是不尊重顧客隱私的行為，給人家造成了困擾。」

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