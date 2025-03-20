女清潔工「1張街拍照」爆紅！　網喊：美瘋了

▲泰國清潔工敏因「1張街拍照」爆紅。（圖／翻攝自TikTok）



記者張方瑀／綜合報導

國外一名街頭攝影師在泰國隨機拍攝路人，再將照片送給對方，而這名攝影師近日在泰國曼谷街上，拍下一名女清潔工的身影，而當這名清潔工一看向鏡頭，網友們立刻大讚，實在是太漂亮，甚至在影片曝光後，已經有化妝師邀請她擔任模特兒。

知名內容創作者、俄羅斯街頭攝影師西蒙（Semyon Rezchikov）日前在曼谷知名的 耀華力路（Yaowarat Road）拍攝，當時雷茲奇科夫在街頭發現這名清潔工，並趁她專心工作的時候，拍下了幾張照片。

他隨後用拍立得列印出其中一張，親自遞給她，還不忘稱讚她的外貌，而當被問及名字時，這位女子則大方回應，「我叫敏（Meen）。」

影片曝光後，留言區瞬間被網友洗版，許多人驚呼，「這樣的臉蛋不去當模特兒太可惜了」、「真的是太美了！」、「笑容真的很棒」。甚至還有人懷疑她的身分，認為她可能不是真正的清潔工，但也有不少網友跳出來反駁，「泰國本來就有很多天生麗質的人！」

敏自己的TikTok也因此吸引大批新粉絲關注，不少人驚訝她竟然一夕爆紅。而更令人意外的是，這波關注還為她帶來了新的機會，因為有化妝師直接在她的影片留言，主動邀請她當模特兒。