「繫著安全帶」暴斃！男坐屍死在飛機座位　空姐降落才知　

▲印度航空一名男性乘客在機上暴斃。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

印度航空（Air India）21日一架從德里飛往勒克瑙的國內線航班在順利降落後，機組人員發現其中一名乘客一動也不動，試圖叫醒後男子仍無反應，請機上醫生查看後，當場宣布該名乘客已經死亡。而男子被發現死亡時身上還繫著安全帶，疑似是在飛行途中就已經離世。

根據《今日印度》報導，印度航空編號AI2845航班21日上午從德里起飛後，8時10分抵達勒克瑙的喬杜里·查蘭·辛格國際機場（Chaudhary Charan Singh International Airport）。

飛機落地後，乘客依序下機，然而機組人員卻發現有一名男性乘客「睡著了」，因此上前試圖叫醒他，但是該名乘客卻沒有反應。機組人員緊急找來機上醫生查看情況，沒想到醫師當場宣布該名乘客死亡。

死者身分被確認是阿西夫·道拉·安薩里（Aashif Daulla Ansari），他當時身上仍繫著安全帶，疑似是在飛行途中就已經身亡。目前男子的死因仍不明，當局正等待屍檢報告釐清死因，同時警方也已展開調查，以釐清事件詳情。

另一方面，印度航空3月5日也發生另一起航班異常事件，從芝加哥飛往德里AI126航班因為機上至少有9間廁所堵塞，導致航班飛行近5小時後被迫折返，最終返回芝加哥歐海爾國際機場（Chicago O'Hare International Airport）。

該機原定飛往印度，然而起飛約4小時25分鐘後，機組人員發現機上10間廁所中，有9間無法使用，僅剩下1間商務艙廁所可用。考量到乘客舒適與安全，航空公司決定折返芝加哥。

印度航空後續調查發現，廁所堵塞的原因是有乘客將塑膠袋、破布和衣物沖入馬桶，導致管道受阻。由於當時飛機正在大西洋上空，歐洲多數機場實施宵禁，經過考量最終還是決定折返回美國。