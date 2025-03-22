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泰樂園男廁裝雙面鏡！尿尿時「女路人整理衣服全看光」　網痛罵：噁心

▲▼泰國一座樂園在男廁裝雙面鏡，男性在如廁時可看見外面的女性在照鏡子，引發爭議。（組圖／翻攝自TikTok）

▲泰國一座樂園在男廁裝雙面鏡，男性在如廁時可看見外面的女性在照鏡子，引發爭議。（組圖／翻攝自TikTok）

記者葉睿涵／編譯

泰國「夢幻世界」主題樂園近日因男廁出現一面「雙向鏡」引發輿論爭議。這面鏡子表面上是路人可照的普通鏡子，但其實內部的男性可以在如廁時，透過鏡面清楚觀看外面毫不知情的行人，其中多數行人還是女性。這一設計近日在網上瘋傳，引發隱私與性別尊重的討論，不少網友痛批園區安裝這樣的鏡子「令人不安」、「極度不妥」。

據《每日郵報》報導，「夢幻世界」在2019年首次啟用「雙向鏡」。當時，樂園管理層聲稱，此一設計是為了「增加趣味性」，讓男性在如廁時能觀看外界景象，而外界則只會看到自己的倒影。然而，隨著社群媒體曝光其運作方式，不少網友認為此舉嚴重侵犯隱私，尤其對毫不知情的女性更具冒犯性。

近日，X帳號「互聯網名人堂」發布影片後，瞬間吸引了逾1100萬人觀看，引發廣泛批評。許多網友對「雙向鏡」可清晰看到的畫面表達震驚與憤怒，形容園區在男廁安裝這樣的鏡子「極度噁心」，「如廁時旁邊有人都會影響，更何況這種設計簡直是地獄」。有網友也認為，此舉「隱含厭女文化」，完全不尊重個人隱私與基本人權。

目前，媒體並不清楚「夢幻世界」是否仍在使用「雙向鏡」但近幾個月來，此事已多次在網上被翻出討論，許多人認為，這並非單純的趣味設計，而是嚴重的道德與法律問題。對此，園區尚未發表最新回應，但過去管理層堅稱「雙向鏡」的設計只是「新奇體驗」，未考慮撤除。

專家指出，「雙向鏡」的運作原理在於玻璃表層鍍有薄金屬膜，使光線反射強的一側呈現鏡面，而光源較暗的一側則可透視外界。然而，這種技術若應用於公眾空間，尤其是廁所等私密場域，極易引發隱私爭議。

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