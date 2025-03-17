在男友家洗澡被開窗　台南女見「半張臉」驚嚇！噁男偷窺只罰3千

▲台南1名女子在家洗澡，窗戶卻遭人打開，猛抬頭竟然對上一雙男人眼睛，警方介入查獲偷窺男，對方自承偷窺3次，以社維法共罰3千元結案，被害人無法接受而PO網悲嘆：「女性安全誰來保障？」。（圖／翻攝自當事人PO文）

記者林東良／台南報導

台南1名女子在家洗澡，窗戶卻遭人打開，猛抬頭竟然對上一雙男人眼睛，嚇得尖叫關窗。警方查獲這名偷窺男，自承偷窺3次，被以社維法1次現行犯1千元，共罰3千元結案。對此，被害人身心受創還看身心科，至今仍驚魂未定滿心陰影，無法接受此一結果，PO網悲嘆：「女性安全誰來保障？」

據了解，這起案件發生在台南市南區金華路附近，一名女子3月3日深夜11時50分許在男友家中洗澡時，發現浴室窗戶被人打開，她抬頭見偷窺男子的臉直接出現在窗外，當場嚇得大叫報警。

該處浴室後方是一片無人管理的空地，平時作為停車場使用，被害女子洗澡時，突然聽見窗外有聲音，起初並未多想，直到聲音越來越大，回頭竟發現浴室的紗窗和玻璃門都被打開，一名陌生男子正趴在窗戶邊偷窺，半張臉清晰可見，當場尖叫並立即關窗，但突來的驚嚇恐懼讓她全身發抖，甚至無法思考下一步該怎麼做，其叔聽見異樣後趕緊來敲浴室門，她才顫抖地說出「有人在偷看」。

被害人及家人在4日凌晨0時50分許報警，但警方到場時，偷窺男子已經離開現場；40分鐘後，被害人的弟弟外出時，竟又在停車場撞見一名可疑男子，2人當場發生爭執，在被害女子帶警方來到，對方迅速逃離，讓家人更加確定「偷窺者還在附近徘徊」。後續被害人與家人積極調閱附近監視器，確認該男子確實是偷窺者後，且該男子早在2025年2月24日就曾出現在窗外窺視，這已經不是第一次犯案。

被害女子表示，自從事發後，她的心理狀態嚴重受影響，夜夜無法安睡，每天只睡不到4小時，精神極度緊繃，就連白天外出，看到陌生男性都會感到害怕。洗澡時，她無法控制地不斷盯著窗戶，擔心又有人在外偷窺，這樣的恐懼的心理陰影已嚴重影響到她的日常生活，甚至影響到與男友之間的相處。

被害女子說，令人震驚地是，警方說根據現行法規，若偷窺者「僅以肉眼觀看」，未使用任何攝影工具或設備，則不構成刑法「窺視罪」，僅能依《社會秩序維護法》開罰，依該法條偷窺男只會被裁罰最高6000元，不會因此入獄，並稱刑事部分只能做到這裡，被害女子可另提民事告訴或申請調解。

被害女子認為，最後她接獲警方通知，本案犯人已經繳清罰鍰，因為每次偷窺罰鍰1千元，偷窺男自行承認偷看3次，所以繳交3千元而結案。被害女子憤怒地說，這個人3次偷窺的犯行，最後代價僅是3000元罰款，這樣的法律如何讓人民安心，女性的安全又是誰能保障？

網友對PO文引發熱議，許多網友同感憤怒，紛紛質疑現行法規對於偷窺行為的罰則過輕，根本無法嚇阻類似犯罪的發生。網友們表示：「偷窺竟然比未禮讓行人還便宜？這樣的法律太扯了吧」、「6000塊就能買來偷看女生洗澡的代價，這讓變態們更猖狂吧」、「如知對方地址，我也要叫人去偷窺，1次1千元我還付得起」、「女生連在家裡洗澡都沒有安全感，這到底是哪門子的法治社會」、「台灣法律有時候真的很爛」、「感覺真的很糟，沒有保障」，一面倒直言法律有問題。

▲目前《刑法》對於偷窺行為的規範仍有許多問題，本案尚不符刑法第315-1條犯罪構成要件。（圖／記者林東良翻攝）

警界人士指出，目前《刑法》對於偷窺行為的規範仍有許多問題，依《刑法》第315-1條，有下列行為之一者，處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金：一、無故利用工具或設備窺視、竊聽他人非公開之活動、言論、談話或身體隱私部位者。二、無故以錄音、照相、錄影或電磁紀錄竊錄他人非公開之活動、言論、談話或身體隱私部位者。所以若未使用工具偷拍，單純以肉眼偷窺，並不符此法犯罪要件。僅能依《社會秩序維護法》處罰，且《跟騷法》也無法適用此案例，因此案雖然涉及多次偷窺，但並未明確針對特定物件進行長期跟蹤或騷擾，因此不符跟騷罪構成要件。