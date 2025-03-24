區間車「車廂驚見小溪」　台鐵致歉：廁所馬桶溢水

▲台鐵一列區間車廁所馬桶溢水，導致車廂內淹水，圖非事件列車。（示意圖／記者賴文萱攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵一列區間車昨（23日）行駛至中洲站後，第二車驚現「一條小溪」，只見車廂內突然淹水，不斷有水冒出，讓車上旅客傻眼。台鐵公司表示，經查是廁所馬桶溢水，經車長排除後恢復正常，對於溢水造成旅客不便，深表歉意。

台鐵一列區間車昨發生淹水情況，直擊旅客拍下影片並po上Threads，只見影像中區間車車廂內突然湧出大量的水往車廂另一頭流動，宛如一條小溪，讓車上旅客傻眼。旅客指出，列車長後來說是廁所壞掉，還好水是透明的。

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對此，台鐵公司說明，昨日3772次列車長於中州站開車後，巡視至北邊第二車發現車廂內地板有淹水情形，經查水流源頭，發現廁所馬桶處有溢水情形，經車長故障排除並經測試後，設備恢復正常使用。

台鐵表示，列車至台南站亦由列檢人員上車查修，再次確認設備正常使用，並由車站清潔人員上車排除溢水情形。因此次列車溢水情形，造成旅客不便，台鐵公司深表歉意。

台鐵公司提醒，旅客乘車途中如遇設備故障，可立即向乘務人員反映，亦可透過簡訊0921-765-125或撥打02-2191-0096聯絡本公司客服中心，通知列車長即時前往處理。