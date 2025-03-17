一票考生「喊送分題」他卻覺得超難！律師爸神回　家長爆感慨

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

長久以來，台灣多數家長以考試成績為重，砸錢讓孩子們補習、寫各種參考書，就為了贏在起跑線。律師林智群昨日透露，兒子考試後坦言題目很難，沒想到很多考生都說是送分題；不過，他聽完並未責備孩子，回應更戳笑一票網友，紛紛直呼「講得很實在」、「你小孩有沒有露出，無法反駁的表情」。

林智群昨在臉書提到，「兒子考試回來說，他覺得很難的題目，在走廊上卻聽到很多考生都說是送分題。」

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聞言，他並沒有責備、碎念或看衰孩子，而是淡然地回「他們只是偷跑，去補習班把國一的東西搞懂，練習到很熟而已」、「你沒有比較笨，他們也沒比較聰明，你只是比較混而已」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

這番話掀起一陣討論，網友們紛紛回應，「經驗談！哈哈哈」、「真心不懂為什麼要偷跑」、「真的！他們只是花時間在補習班度過童年，小孩子還是要快樂成長才好」、「最後一句話好壞」、「社會是現實的，偷跑的先贏」、「無法從學生已學過的課綱裡，設計資優題來鑑別學生，只能從超課綱裡出題考學生，這些都是二三流的老師」。

另外，也有家長心有戚戚焉，直言「五年級補私中在教國三體積課、解X未知數，真的跑得很遠很遠」、「朋友的孩子很喜歡數學，國中時沒補習就將高中數學搞定，考一次就上台大醫，數學厲害的人真的很強」。

值得一提的是，台灣家長教育聯盟日前發聲明，呼籲全國各高中不要再公布考試成績，也盼國中比照辦理，並從國中開始支持學生的適性學習，不以考試成績作為學生唯一的評量標準。

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