家樂福突多出「聊天結帳櫃台」　用途曝光暖炸！大票人讚爆

▲聊天結帳櫃台。（圖／林小姐授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友最近逛宜蘭家樂福時，赫然發現聊天結帳機台，後來一查才知，此項服務是為了因應超高齡化社會，讓店員放慢結帳速度，同時一邊和長輩聊天。對此，許多網友留言狂讚，「這個好可愛、好貼心耶」、「宜蘭E人之光」。

林小姐在Threads發文分享，宜蘭家樂福的聊天結帳櫃台，也不禁打趣道「宜蘭人是多愛聊天，很好笑！」

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好奇的原PO上網查詢，發現這個暖心設計源自於荷蘭連鎖超市Jumbo，業者希望透過跟店員聊天，能緩解老人家孤獨的問題，推出後更獲得好評，許多消費者大讚這是充滿人情味的結帳方式；此後，法國家樂福、加拿大第二大連鎖超市Auchan也都紛紛效仿。

對此，大票網友留言表示，「太可愛了吧哈哈哈哈」、「這很棒耶！對孤單的人或是想要被關懷的人來說，是一個很好的平台，還沒有負擔！只是收銀員要很會聊天就是了」、「以後老了要去試試看，那時候應該更不在乎別人眼光」、「有點可愛」、「E人大道」。

另外，也有人分享經驗談，「雖然我大部分都自助結帳，但在這個櫃檯結帳過兩三次。我覺得他們會看，如果你看起來很緊急，結帳人員也不太會跟你聊，會動作加快；不過如果你看起來cozy cozy，那大家都很鬆，什麼都慢慢的，但該提醒的事情也還是會提醒，像是滿額來店禮之類的。」

．林小姐授權引用。

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