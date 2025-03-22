「最衰家寧」私訊遭惡評灌爆！　她被勸改名心累：瘋了嗎

▲家寧因近日事件被炎上，同名網美慘被波及。（圖／秘月期POPOO YouTube、chianing_0692 IG）

文／CTWANT

百萬YouTuber眾量級去年宣布分手後，Andy近日控訴頻道遭家寧一家人搶走、收益分配不均，公開事件後還被家寧媽提告，網友也紛紛聲援Andy，張家人全成了過街老鼠。許多網友想私訊家寧替Andy出一口氣，不過，和家寧同名的網美卻衰成箭靶，收到多則攻擊的訊息，令她崩潰直呼「有寧粉要為我站出來嗎？」

一名和家寧同名同字的網美，因這次事件慘被波及，她曬出網友的私訊PO在限時動態，對方表示「錢都去哪了啦」、「是怎樣死去哪？」她表示每天大概有50則這種私訊，令她身心疲憊直言：「我被網暴了，有寧粉要為我站出來嗎？」

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▲▼一名網美也叫家寧，最近因為眾量級事件感到很困擾。（圖／chianing_0692 IG）

另外，還有網友私訊家寧說「其實你可以把名字改掉，不然人家會誤會」，令她傻眼表示「要確定欸？」、「為了別人改我自己的名瘋了嗎？」她指出還有許多網友發現罵錯人直接逃走、收回訊息，她一連PO出4則限時動態，多次重申「我不是眾量級的家寧。」

對此，網友紛紛表示，「這個好看多了」、 「這家寧比那個家寧好」、 「我也可以拿50%的股份嗎（反串」、 「好慘，被誤會，家寧這名子現在很敏感」、 「比較漂亮版的家寧」、「曾淑誤惠大了餒」 。

▲家寧被網友誤會是眾量級的家寧。（圖／chianing_0692 IG）

▲家寧遇到網友叫她改名字，令她相當傻眼。（圖／chianing_0692 IG）

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