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走出復建中峽谷！太管處帶動周邊部落觀光　低碳旅遊走讀崇德

▲▼太管處帶領師生走讀崇徳，從不同角度體驗太魯閣的人文與自然風情。（圖／太管處提供，下同）

▲太管處帶領師生走讀崇徳，從不同角度體驗太魯閣的人文與自然風情。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮0403地震重創花蓮即將屆滿一年，許多峽谷區域步道及景點仍在積極修復中，太魯閣國家公園管理處為帶動周邊聚落觀光，並響應低碳環保旅遊理念，推動「太魯閣山海聚落低碳旅遊企劃」，第二場次特別設計富含文化與教育意義的親子活動，帶領鳳林鎮北林國小師生從不同角度體驗太魯閣的人文與自然風情。

▲▼太管處帶領師生走讀崇徳，從不同角度體驗太魯閣的人文與自然風情。（圖／太管處提供，下同）

崇德地區是一處結合壯麗地貌與深厚文化底蘊的寶地，位於太魯閣國家公園東側入口，是銜接山脈與海洋的重要樞紐，最為人熟知的「清水斷崖」就位於此地，峭壁直落入海，與湛藍海水交織出令人讚嘆的自然奇觀，被譽為「台灣十景」之一，特殊的地理環境也是花蓮前往宜蘭的陸路隘口。因此，崇德聚落也是太魯閣族的重要居地，遊客可以在此欣賞原住民手工藝品，品嚐在地風味料理，感受濃厚的部落人文氛圍。

▲▼太管處帶領師生走讀崇徳，從不同角度體驗太魯閣的人文與自然風情。（圖／太管處提供，下同）

太管處於3月20日舉辦「低碳旅遊親子考古體驗活動」，邀請花蓮鳳林鎮北林國小師生40人參加，活動行程豐富，孩子們親手製作「陶甕餅乾」，透過趣味手作了解考古陶甕的紋路，接著在導覽員帶領下走讀崇德聚落，探訪考古出土距今約300~790年前「十三行文化普洛灣類型」文化遺跡，聆聽古老傳說與歷史故事，近距離感受這片土地深厚的文化底蘊。

▲▼太管處帶領師生走讀崇徳，從不同角度體驗太魯閣的人文與自然風情。（圖／太管處提供，下同）

活動最後，師生將前往太管處遊客中心，由志工進行「0403變動中的太魯閣—山水相逢」特展解說，透過豐富的圖片與現場講解，小朋友們可以親身感受113年4月3日上午7點58分花蓮縣發生芮氏規模7.2強烈地震後的震撼影響。當時大量崩落的土石阻斷河道、步道、峽谷與公路，讓原本青翠亮麗的山林蒙上一層灰白，昔日熟悉的太魯閣峽谷也隨之改變，透過這段行程，孩子們將不僅學到自然變遷與災害應變知識，更體會大自然的無常與尊重環境的重要性。

太管處表示，崇德不僅是進入太魯閣峽谷的重要門戶，更是結合壯麗自然景觀、原住民族文化與悠久歷史的旅遊寶地，透過此次親子考古體驗活動，希望帶領大小朋友探索自然、認識歷史文化，也藉由地震特展學習尊重大自然的課題，創造難忘而深刻的親子回憶，未來也將持續推出結合在地文化與低碳旅遊的特色活動，探索感受太魯閣多元且動人的風貌。

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