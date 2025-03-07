　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

花蓮公布震災捐款金額+復建進度　將發放13萬組避難包、救護包

▲▼花蓮縣政府舉行「緊急避難包及救護包發表暨0403災後復建進度說明記者會」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮縣政府舉行「緊急避難包及救護包發表暨0403災後復建進度說明記者會」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府於6日舉行「緊急避難包及救護包發表暨0403災後復建進度說明記者會」，說明0403地震後各項復原工作進度，並發表專為縣民準備的緊急避難包與救護包，以提升居民防災意識與應變能力。本次記者會由縣長徐榛蔚主持，建設處及社會處亦針對重大災害復建及賑災捐款專戶使用情形進行說明。

▲▼花蓮縣政府舉行「緊急避難包及救護包發表暨0403災後復建進度說明記者會」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼會中展示將發放的緊急避難包及救護包。

縣長徐榛蔚表示，縣府特別規劃13萬組緊急避難包及救護包，確保每戶家庭的每一個人皆能備妥基本防災物資，並於114年上半年透過各地公所陸續發放，讓鄉親們做好萬全準備。花蓮地處環太平洋地震帶，地震災害難以預測，事先做好防災準備，才能有效降低災損。防災應變的成功關鍵在於自助、互助、公助的協同運作，唯有民眾平時備妥避難物資、熟悉避難路線與應變機制，才能在地震發生時發揮最大保護作用。

▲▼花蓮縣政府舉行「緊急避難包及救護包發表暨0403災後復建進度說明記者會」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚強調，縣政府持續推動防災準備、災害應變及復建工作，透過防災演練與社區教育，提高民眾防災意識，確保在災害來臨時能夠即時應變，降低生命財產損失。縣政府亦將繼續掌握復建進度，透過基礎設施強化與社區防災教育，全面提升公共設施抗災能力與居民防災韌性，為鄉親打造更安全的生活環境，不論地動山搖、強風豪雨，都將與花蓮鄉親一起，攜手守護花蓮的未來。

▲▼花蓮縣政府舉行「緊急避難包及救護包發表暨0403災後復建進度說明記者會」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼會中說明重大災害復建及賑災捐款專戶的使用情形。

此次發表的緊急避難包為雙肩背包，選用顯眼橘紅色並搭配反光警示設計，提升辨識度。背面印有「緊急避難包應常備物品清單」，內附「緊急避難包物品檢核表」，提醒民眾定期檢視內容物，以確保隨時可用。緊急救護包則為小型收納包，內含LED手電筒、三角巾、OK繃、酒精棉片、彈性繃帶、傷口敷料、透氣膠帶、爆音哨及保溫急救毯等基本急救用品，以利災害發生時進行緊急包紮、止血及求救，提升自救與互救能力。

▲▼花蓮縣政府舉行「緊急避難包及救護包發表暨0403災後復建進度說明記者會」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

建設處長鄧子榆與社會處長陳加富於會中說明了重大災害復建及賑災捐款專戶的使用情形，0403捐款總額為7億9222萬5412元，震災計畫執行完畢的部分達978萬1721元，其中包括中低收慰問金 460萬元、醫療費補助 100萬元、土木技師鑑定費 278萬元、指定用於慶修院 20萬4千元、指定用於化仁國小 99萬7721元、指定救助對象 20萬元等項目。震災計畫執行中的部分為4億1500萬元，包括一般住宅修繕救助金 1.5億、危險建物拆除修繕補助 2.65億等項目。0403災後近一年，花蓮縣政府持續積極推動復原工程，縣長致力恢復公共設施及災區居民生活，讓花蓮重現昔日風貌。

縣議員吳東昇感謝花蓮縣政府為鄉親準備的避難包，讓鄉親們防範於未然。秀林鄉長王玫瑰指出，每當災難發生時，有賴縣府與鄉鎮市地方聯繫得宜，並提供完整避難資訊，讓鄉親得以順利躲避災難帶來的傷害，也可以事前做好防災工作。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 1 2407 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／醫學生跑外送遭撞死！台中男無照又酒駕收押
新莊球場升級首公開！6大亮點一次看
沈富雄搭捷運心肌梗塞！　就醫急裝2支架保命
曾熱戀郭書瑤！金陽求婚空姐女友成功
第一波水逆來了！2025年「3次水逆」避雷指南一次看
美籍員工控台積電歧視！開會講中文、升遷只給東亞裔

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉義縣婦女節表揚大會　翁章梁頒發榮譽給8位傑出女性

桃園中山國小師生赴日交流　日本首相致電歡迎與祝福

屏東翁騎車訪友繞2小時迷路　東港警出手協助

嘉義瑞里紫藤花季即將開放　TOP10咖啡館推薦

中央大學Open House Day　啟發年輕學子對未來的探索

嘉義縣全民防衛動員準備業務會議　探討災害防救策略

嘉檢訪視小組深化檢警調廉與業者交流　促進綠能發展

2025桃園潮流藝術嘉年華　打造景福宮商圈新風貌

嘉義市興華高中70周年校慶　家長校友同歡共慶

元智36週年校慶　管院成立博士學會陳建松任首屆理事長

#台13線 銅鑼段大貨車緩速轉彎 機車猛衝「撞進車底」

台中外送員深夜遭撞！車體扭曲變形 騎士噴飛身亡

派翠克神模仿GD新歌 「釣出本尊按讚」！

【難怪找不到？！】妹子男生區找鞋子見空鞋櫃嚇傻

學生過馬路驚險瞬間！　「先煞車再衝」惡劣駕駛硬闖紅燈

雲云科技董座砍殺技術長後自傷！　「口吐鮮血」送醫畫面曝

【求再次出道】曾是《紅孩兒》團員的爸爸 新年音樂+絲滑舞步太強了！

新娘指定把捧花送給閨蜜並獻上祝福♡

夾一口空氣餵寶寶 他細品後用奶音回：拜拜

【一日監工仔】阿金趴水溝邊「看師傅修水管」專注模樣超萌

嘉義縣婦女節表揚大會　翁章梁頒發榮譽給8位傑出女性

桃園中山國小師生赴日交流　日本首相致電歡迎與祝福

屏東翁騎車訪友繞2小時迷路　東港警出手協助

嘉義瑞里紫藤花季即將開放　TOP10咖啡館推薦

中央大學Open House Day　啟發年輕學子對未來的探索

嘉義縣全民防衛動員準備業務會議　探討災害防救策略

嘉檢訪視小組深化檢警調廉與業者交流　促進綠能發展

2025桃園潮流藝術嘉年華　打造景福宮商圈新風貌

嘉義市興華高中70周年校慶　家長校友同歡共慶

元智36週年校慶　管院成立博士學會陳建松任首屆理事長

志村健染疫亡5年「3億豪宅全拆光」　遺物只留1件…家屬哀傷證實

快訊／無照又酒駕撞死醫學生肇逃！台中洗車工收押

沈富雄突心肌梗塞！有「10大徵兆」別拖了　醫示警

金門駕駛未禮讓！擦撞內環小貨車畫面曝　濾水棒散落一地

新莊球場升級首公開！6大亮點一次看：全台首座混合草皮球場　

嘉義縣婦女節表揚大會　翁章梁頒發榮譽給8位傑出女性

怨遭抹黑對官員耍官威　洪孟楷：改天說我偷踹老太太都不意外

禮義廉恥不能忘「教育扎根校園」！盧秀燕：品格好、社會也會好

五桐號新聯名「柚香荔枝凍飲QQ」只賣3周！加碼送保養品+優惠券

周杰倫半路被攔下！　男子突唱Rap「老子九十七塊」天王全程聽完

【求再次出道】曾是《紅孩兒》團員的爸爸 新年音樂+絲滑舞步太強了！

地方熱門新聞

桃園社宅租金最低2400　逾萬人正在排隊

育德工家校慶展現多元技職教育成果

台南楠西彩繪貨櫃屋打造多功能交誼小舖齊力支持居民生活重建

金防部3月起武裝哨上線　陸軍：確保營區安全

嘉義市「潮風鈴。野餐音樂市集」人潮爆滿

獅子會小檜溪派出所旁綠地　千人植樹

元智36歲生日　管院博士學會陳建松任理事長

2025瑞里花季禁停路段最新資訊公佈！

2025桃園潮流藝術嘉年華　打造舊城新風貌

桃園植樹節栽種在地原生植物　企業響應

嘉義市牛稠溪環快東段工程動土

嘉縣警局阿里山花季　交通管制措施全公開

嘉義市興華高中70周年校慶　家長校友同慶

新北金山浪漫櫻花季！健行賞櫻兼賞杜鵑

更多熱門

相關新聞

受震尚未完成復建　太管處推另類生態旅遊

受震尚未完成復建　太管處推另類生態旅遊

適逢花蓮0403地震重創花蓮將屆1年，太魯閣國家公園管理處為帶動周邊聚落觀光，響應低碳環保旅遊，推動「太魯閣山海聚落低碳旅遊企劃」，4日辦理第一梯次活動，與花蓮縣政府攜手合作，以「員工協助方案」邀請縣府同仁共同參與，走讀新城老街並體驗手作步道。在太魯閣遊憩據點與步道積極辦理復建工程尚未開放遊客賞景健行前，提供遊客另類生態旅遊體驗機會，並活絡地方產業發展。

花蓮高寮大橋重建超前　預估明年上半年完工

花蓮高寮大橋重建超前　預估明年上半年完工

花蓮無尾溪拓寬通水斷面進度超前　預計今年完工

花蓮無尾溪拓寬通水斷面進度超前　預計今年完工

台南3/5成立震災復原聯合服務中心加速災民回復日常生活

台南3/5成立震災復原聯合服務中心加速災民回復日常生活

花蓮農業資材補助3／3至3月底受理申請

花蓮農業資材補助3／3至3月底受理申請

關鍵字：

0403震災復建進度發放緊急避難包救護包

讀者迴響

熱門新聞

網紅高喊「台灣是中國的」　品牌切割

雲云董座砍死技術長！律師見細節頭皮發麻

黑絲「長沙花魁」爆紅！40男排隊塞滿小巷

第三性公關入監慘遭7人侵犯！房長判7年10月

五股住宅深夜大火！火光竄天恐怖畫面

打開包裹　數十根「透明鋼針」瞬間插入他眼球

「騙助眠餵藥丸」性侵　男：有人控制我

DK轟黃子佼別想復出

「全台下3天」時間曝　2波雷雨鋒面接力

白敬亭章若楠太曖昧「爆正牌女友盯場」！

台客沖繩自駕遊　被租車業者列黑名單

孕婦搭火車站著　「滿頭白髮先生」招手讓位身分曝

倒春寒！　挑戰寒流時間曝

恐再下冰雹！　「鋒面掃全台」時間曝

央視列轉發「一個中國」台藝人名單！

更多

最夯影音

更多

#台13線 銅鑼段大貨車緩速轉彎 機車猛衝「撞進車底」

台中外送員深夜遭撞！車體扭曲變形 騎士噴飛身亡

派翠克神模仿GD新歌 「釣出本尊按讚」！

【難怪找不到？！】妹子男生區找鞋子見空鞋櫃嚇傻

學生過馬路驚險瞬間！　「先煞車再衝」惡劣駕駛硬闖紅燈

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面