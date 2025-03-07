花蓮公布震災捐款金額+復建進度　將發放13萬組避難包、救護包

▲▼花蓮縣政府舉行「緊急避難包及救護包發表暨0403災後復建進度說明記者會」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府於6日舉行「緊急避難包及救護包發表暨0403災後復建進度說明記者會」，說明0403地震後各項復原工作進度，並發表專為縣民準備的緊急避難包與救護包，以提升居民防災意識與應變能力。本次記者會由縣長徐榛蔚主持，建設處及社會處亦針對重大災害復建及賑災捐款專戶使用情形進行說明。

▲▼會中展示將發放的緊急避難包及救護包。

縣長徐榛蔚表示，縣府特別規劃13萬組緊急避難包及救護包，確保每戶家庭的每一個人皆能備妥基本防災物資，並於114年上半年透過各地公所陸續發放，讓鄉親們做好萬全準備。花蓮地處環太平洋地震帶，地震災害難以預測，事先做好防災準備，才能有效降低災損。防災應變的成功關鍵在於自助、互助、公助的協同運作，唯有民眾平時備妥避難物資、熟悉避難路線與應變機制，才能在地震發生時發揮最大保護作用。

徐榛蔚強調，縣政府持續推動防災準備、災害應變及復建工作，透過防災演練與社區教育，提高民眾防災意識，確保在災害來臨時能夠即時應變，降低生命財產損失。縣政府亦將繼續掌握復建進度，透過基礎設施強化與社區防災教育，全面提升公共設施抗災能力與居民防災韌性，為鄉親打造更安全的生活環境，不論地動山搖、強風豪雨，都將與花蓮鄉親一起，攜手守護花蓮的未來。

▲▼會中說明重大災害復建及賑災捐款專戶的使用情形。

此次發表的緊急避難包為雙肩背包，選用顯眼橘紅色並搭配反光警示設計，提升辨識度。背面印有「緊急避難包應常備物品清單」，內附「緊急避難包物品檢核表」，提醒民眾定期檢視內容物，以確保隨時可用。緊急救護包則為小型收納包，內含LED手電筒、三角巾、OK繃、酒精棉片、彈性繃帶、傷口敷料、透氣膠帶、爆音哨及保溫急救毯等基本急救用品，以利災害發生時進行緊急包紮、止血及求救，提升自救與互救能力。

建設處長鄧子榆與社會處長陳加富於會中說明了重大災害復建及賑災捐款專戶的使用情形，0403捐款總額為7億9222萬5412元，震災計畫執行完畢的部分達978萬1721元，其中包括中低收慰問金 460萬元、醫療費補助 100萬元、土木技師鑑定費 278萬元、指定用於慶修院 20萬4千元、指定用於化仁國小 99萬7721元、指定救助對象 20萬元等項目。震災計畫執行中的部分為4億1500萬元，包括一般住宅修繕救助金 1.5億、危險建物拆除修繕補助 2.65億等項目。0403災後近一年，花蓮縣政府持續積極推動復原工程，縣長致力恢復公共設施及災區居民生活，讓花蓮重現昔日風貌。

縣議員吳東昇感謝花蓮縣政府為鄉親準備的避難包，讓鄉親們防範於未然。秀林鄉長王玫瑰指出，每當災難發生時，有賴縣府與鄉鎮市地方聯繫得宜，並提供完整避難資訊，讓鄉親得以順利躲避災難帶來的傷害，也可以事前做好防災工作。