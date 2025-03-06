受震尚未完成復建！太管處推動低碳旅遊　提供另類生態旅遊體驗

▲解說員帶領大家緩步慢行新城老街，深度認識這個鄰近太魯閣的社區。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

適逢花蓮0403地震重創花蓮將屆1年，太魯閣國家公園管理處為帶動周邊聚落觀光，響應低碳環保旅遊，推動「太魯閣山海聚落低碳旅遊企劃」，4日辦理第一梯次活動，與花蓮縣政府攜手合作，以「員工協助方案」邀請縣府同仁共同參與，走讀新城老街並體驗手作步道。在太魯閣遊憩據點與步道積極辦理復建工程尚未開放遊客賞景健行前，提供遊客另類生態旅遊體驗機會，並活絡地方產業發展。

▲▼手作步道體驗因天候改於室內進行，欣賞方舟太魯閣及步道志工工作紀錄影片，志工經驗分享。

活動當日，遊程先到新城聚落，由解說員帶領大家緩步慢行新城老街，詳細解說新城人文歷史，深度認識這個鄰近太魯閣的社區，並讓參與人員自由參訪特色商店街，慢遊新城。

接著抵達太魯閣遊客中心，原先規劃的手作步道體驗因天候之故改於室內，藉著欣賞方舟太魯閣及步道志工工作紀錄影片，資深步道志工經驗分享，認識手作步道的工法與對環境的正面助益，透過簡單工法搭配現場環境改善步道，如：踏階、導水溝…等。而手作步道的最高境界是「做了等於沒做」，步道變得好走，但又看不出工程痕跡。

▲參加者坐載運石網上扮演巨石，步道志工示範合力搬運巨石。

最後由「獨居蜂」環教課程做結尾，認識生活周遭的蜂類，以及獨居蜂與一般蜜蜂的不同生態，希望參與的同仁可以不再聞蜂色變，並發現生活周遭的獨居蜂對環境的影響。改變既有觀念，了解生物多樣性保護對人類的重要性。

太管處希望藉由這次活動，讓參與者對太魯閣以及周邊聚落有更深入的了解，並將此行程廣為分享週知，雖然太魯閣園區仍進行復建工程無法開放遊憩，但可走訪周邊特色聚落，體驗人文歷史並適時舒緩平日工作的壓力，並鼓勵更多民眾以低碳環保方式進行旅遊，共同維護這珍貴的環境。太管處計畫藉此試行活動經驗與成效，對學校、企業界、旅行業者與一般民眾設計多元分眾式的遊程，辦理多梯次低碳旅遊活動，讓歷年辦理遊園專車接駁的服務轉型再出發，提供到訪遊客更精緻更充實的遊憩體驗。