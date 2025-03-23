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民進黨「人民是頭家」宣講大爆滿！　台南鄉親熱烈參與

▲民進黨23日在台南永康大灣武龍宮，舉辦「人民是頭家」宣講，現場民眾爆滿。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲民進黨23日在台南永康大灣武龍宮，舉辦「人民是頭家」宣講，現場民眾爆滿。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

民進黨23日在台南永康大灣武龍宮，舉辦「人民是頭家」宣講，由於市民鄉親朋友都很關心立法院修法與預算案對台南的重大影響，再加上有關心台灣的公民團體前來，民進黨台南市黨部指出，現場逾3000位民眾，自動自發前來參與！現場民眾爆滿，台灣民主總決戰，氣氛直上凌霄，武龍宮二樓陽台也站滿民眾聆聽！

▲民進黨23日在台南永康大灣武龍宮，舉辦「人民是頭家」宣講，現場民眾爆滿。（圖／記者林東良翻攝，下同）

由於民進黨近日已將各縣市黨部與黨公職服務處轉型為民主連署站，希望能作爲公民團體後援，不僅政策宣講現場成立公民大平台，提供罷免團體現場擺攤宣傳，更有民眾前往黨公職服務處索取罷免表格，詢問填寫注意事項，希望能夠把全台大罷免訊息提供住在臺南，設籍在外縣市罷免區的親朋好友！

▲民進黨23日在台南永康大灣武龍宮，舉辦「人民是頭家」宣講，現場民眾爆滿。（圖／記者林東良翻攝，下同）

現場來賓包含行政院長卓榮泰、台南市長黃偉哲、文化部長李遠、教育部次長張廖萬堅、立委賴惠員、立委郭國文、立委陳亭妃、立委林宜瑾、立委林俊憲、立委王定宇、立委王義川、林右昌秘書長、邱莉莉議長、林志展副議長、黃肇輝議員、沈家鳳議員、陳秋宏議員、蔡蘇秋金議員、李啟維議員、郭鴻儀議員、陳秋萍議員、鄭佳欣議員、周麗津議員、林依婷議員、陳皇宇議員、李偉智議員、王宣貿議員、陳怡珍議員、周嘉韋議員、沈震東議員、蔡筱薇議員、蔡麗青議員、謝舒凡議員、楊中成議員、黃麗招議員，都來到現場，與大家站在一起！

▲民進黨23日在台南永康大灣武龍宮，舉辦「人民是頭家」宣講，現場民眾爆滿。（圖／記者林東良翻攝，下同）

民進黨市黨部主委郭國文說明，市黨部與所有黨公職服務處成立民主連署站後，這幾天已陸續收到各選區的二階段罷免連署書，我們會配合公民團體的步驟，協助招募志工。今日有現場民眾前往議員服務處，詢問連署事項，黃肇輝議員向民眾說明進度，並陳列所有二階段連署書提供民眾，也感謝民眾前來索取，並呼籲大家按照格式填寫簽名，讓每一份珍貴民意成為有效連署書！

▲民進黨23日在台南永康大灣武龍宮，舉辦「人民是頭家」宣講，現場民眾爆滿。（圖／記者林東良翻攝，下同）

針對國民黨台南市黨部死亡連署爭議，郭國文認為，謝龍介主委涉嫌偽造文書，不僅沒有自我檢討，還推諉給自己的黨工，現在副主委已經被收押，難道謝龍介不需要負責？郭國文進一步說明，民進黨地方黨部主委需要黨員選舉，大家用13499票，得票率67.25%讓我來為黨員服務，國民黨地方黨部主委是黨中央派任，朱立倫豈有可能不知情。國民黨不僅沒有誠懇面對爭議，甚至還推不存在的公投，試圖模糊焦點，忘記以人民為初衷，才有今日全台大罷免。

▲民進黨23日在台南永康大灣武龍宮，舉辦「人民是頭家」宣講，現場民眾爆滿。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲民進黨23日在台南永康大灣武龍宮，舉辦「人民是頭家」宣講，現場民眾爆滿。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南六位立委，輪番上陣，慷慨激昂說明當前台灣的困境還有選區軟硬體施政恐面臨的困難！郭國文現場演講向市民報告，民進黨與國民黨最大的不同，就是我們尊重公民團體自主性，並且要做公民團體的後援！謝龍介主委黑白亂抄連署書，他們亂抄名冊抄、抄、抄，我們人民最大，就要一張一張連署罷、罷、罷。觀察這一年來，台灣最大民主危機，就是國民黨與民眾黨聯手作亂，把總預算刪到業務單位無法運作，更胡亂修改財政收支劃分法，第一個目的就是要讓台灣紛亂，更要讓賴清德總統無法施政！賴總統第一年編的預算，已經被藍白刪到亂七八糟，僅僅第一年，未來幾年要如何施政，意圖阻攔賴總統連任之路意圖明顯！ 謝龍介身為台南出身的不分區立委，包含麻豆首府大學退場轉型文化典藏中心1億全數刪除，溪北地區跨曾文溪新大橋遭國民黨亂刪「生活圈道路交通系統」預算4億，更凍結南科管理局預算30％。三大預算都被凍刪，謝龍介需要向市民道歉！

▲民進黨23日在台南永康大灣武龍宮，舉辦「人民是頭家」宣講，現場民眾爆滿。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲民進黨23日在台南永康大灣武龍宮，舉辦「人民是頭家」宣講，現場民眾爆滿。（圖／記者林東良翻攝，下同）

郭國文認為，公民發起大罷免，只是剛剛好而已！國民黨刪除這麼多預算，就是對內閣不信任，但又不願意進行倒閣！因此我們台灣人要用大罷免來改變國會結構，讓我們討厭的國會結構可以改變，因為這不僅攸關台南的進步，也攸關台灣的國家安全！雖然二階段連署有60天，但大家還是要在4月下旬前，把握40天連署，讓後續行政作業可以順利送件，進入第三階段投票。在此國家存亡之秋，民主進入總決戰階段，大家一定要儘速連署，讓大罷免大成功！

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