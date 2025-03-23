中鋼工程師同事爬玉山　友驚見「血跡」…25歲男女墜谷380m遭雪埋

記者許力方、高堂堯／南投報導

山難事件連日頻傳，不到30歲的1男1女日前前往攀登玉山不幸遭雪埋，搜救隊員發現他們時，在主北峰叉路口「魔王坡」墜谷380公尺，已失去生命跡象。2人是來自高雄的中鋼工程師男女同事，一行人相約一起登山，友人卻在回程時發現他們的遺留物報警，卻從此天人永隔。

高山地區近日成為冰雪世界，奇萊東稜、雪山、玉山、合歡山卻接連傳出因積雪受困失溫、墜谷等山難事件。南投消防局22日上午11時許接獲報案，彭姓友人指他與1男1女相約登山，走不同路線，回程時卻意外發現2人的登山杖、帽子及血跡等遺留物在主北峰叉路口附近，且聯絡不上人，懷疑2人摔落山溝邊坡。

▲2山友墜谷遭雪埋罹難，搜救人員上山下切完成吊掛 。（圖／記者高堂堯翻攝）



失聯的1男1女均來自高雄，26歲的陸姓男子與25歲林姓女子都在中鋼擔任工程師，興趣都是登山，日前同事相約一起攀登玉山群峰，21日申請入山，預計23日就要下山，陸、林2人一隊，另一隊就是報案的彭姓友人，分別走不同的登山路線，彭姓友人在回程行程重疊處發現了2人遺留物，沒想到從此天人永隔。

消防局22日獲報後立即派遣4名搜救人員從玉山登山口挺進，同時聯絡玉管處排雲工作站5人就近前往救援，同時申請空勤直升機空勘；下午4時許陸續發現2人身影，但因地形懸崖峭壁、氣流混亂，山谷下切風壓過大，現場無法實施直升機吊掛而返航。

搜救隊23日上午6時許再度挺進搜索，並徵調1名雪訓教練專技人員協助，展開地面部隊搜救行動，在極惡裂險峻環境下，歷經約4個小時高難度繩索下切，上午11時許於主北峰叉路口附近下方約380公尺深處找到墜谷的1男1女，均已無生命徵象，並於中午12時許成功吊掛下山，將遺體交由警方及家屬。