　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

山難再添一死！獨攀男挑戰尾上、深堀縱走失聯　搜救人員尋獲遺體

▲▼ 合歡西峰陳冠宇失聯山域事故救援搶救案 。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲合歡西峰陳冠宇失聯山域事故救援搶救案，陳男已身亡。（資料照／記者高堂堯翻攝）

記者柯振中／綜合報導

近日全台各地不斷傳出山難事故，玉山主峰有一對年輕男女登山客不幸罹難，合歡西峰23日也有一名陳姓登山客獨攀罹難。根據最新消息，一名曾姓登山客挑戰獨攀尾上深堀縱走路線，隨後與外界失聯多日，搜救人員經過找尋，23日已尋獲曾男的遺體，預計將由直升機吊掛下山。

根據南投縣消防局資訊，一名陳姓男子20日從民宿出發，前往合歡西峰登山，不過晚間遲遲不見人影，民宿老闆相當焦急，於是報案處理。至於能高越嶺古道的尾上、深堀縱走路線，也有一名獨攀的曾姓男子失聯。

▼合歡西峰陳冠宇失聯山域事故救援搶救案，陳男已身亡。（資料照／記者高堂堯翻攝）

▲▼ 合歡西峰陳冠宇失聯山域事故救援搶救案 。（圖／記者高堂堯翻攝）

南投縣消防局獲報後不敢大意，分別派員前往搜救。經過連日搜尋後，搜救人員已尋獲了到合歡西峰登山的陳姓男子，不過陳男已經失去生命跡象，遺體由搜救人員運下山相驗。

至於獨攀挑戰尾上、深堀縱走路線的曾男，搜救人員縮小搜救範圍後，23日在深堀山下方的山域被發現，但已經無生命跡象，遺體預計由直升機吊掛下山。經過初步研判，2人都是不慎失足，曾男疑似是失足後失溫死亡，詳情仍待釐清。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
478 2 5152 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「5678單親媽媽」唱到台籃現場　帕拉梅拉引熱議！觀眾傻眼
22歲AV女優「被爸抓包拍片」　父氣炸下令：馬上辭職
Jisoo桃園開唱「地震」來了！　9500人擠爆會場
高山3月雪致命吸引力　4山友遺體一天內被尋獲
胖老爹宣布明天漲價　對比圖一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

山難再添一死！獨攀男挑戰尾上、深堀縱走失聯　搜救人員尋獲遺體

柯文哲「晚上痛醒」傳有血尿　北所回應已協助看診

快訊／新店河濱公園發現浮屍！死者身分確認「是失聯少年」

台東婦要匯60萬「支付房屋款項」　行員報警阻詐保住積蓄

與民眾黨公職推擠！史書華否認假摔　「我被衝撞飛出去」怒提告

比特犬咬人敲警鐘！樹德科大擬辦寵物經營系　正視毛經濟潛在公安

欠銀行20萬...三重26歲警派出所頂樓中彈亡　母接噩耗北上認屍

花蓮休旅車撞分隔島起火「燒到剩車殼」　駕駛自行脫困送醫

快訊／台中年輕男倒臥旱溪河床　呼吸微弱送醫搶救中

基隆義消常年訓練成果驗收　謝國樑：編列千萬預算提升裝備

直擊北海道野生狐狸抓田鼠 ！雙腳預備備一頭鑽進雪堆超可愛

道安講習「汽機車混雜上課」　男不爽：魚跟蝦子混在一起

侯佩岑聽到周杰倫的〈珊瑚海〉　尷尬笑出來..隊友偷瞄她XD

#台中 男酒後叫囂！遭鄰居持刀怒砍亡

機車經 #斑馬線 未禮讓！ #行人 出腳怒踹反跌倒 #新莊

#天燈 墜落釀禍？ #平溪 鐵皮屋起火

#台東 #賽車手 「拖鞋卡油門」暴衝！撞4車翻覆畫面曝

汪蘇瀧首唱〈像晴天像雨天〉　好喜歡你～夢回《難哄》

【阿公的小棉襖】孫女撒嬌求阿公幫按摩！媽看不下去

林予晞否認因黃子佼遭《與惡2》換角　立場不變「成為善意的陌生人」

山難再添一死！獨攀男挑戰尾上、深堀縱走失聯　搜救人員尋獲遺體

柯文哲「晚上痛醒」傳有血尿　北所回應已協助看診

快訊／新店河濱公園發現浮屍！死者身分確認「是失聯少年」

台東婦要匯60萬「支付房屋款項」　行員報警阻詐保住積蓄

與民眾黨公職推擠！史書華否認假摔　「我被衝撞飛出去」怒提告

比特犬咬人敲警鐘！樹德科大擬辦寵物經營系　正視毛經濟潛在公安

欠銀行20萬...三重26歲警派出所頂樓中彈亡　母接噩耗北上認屍

花蓮休旅車撞分隔島起火「燒到剩車殼」　駕駛自行脫困送醫

快訊／台中年輕男倒臥旱溪河床　呼吸微弱送醫搶救中

基隆義消常年訓練成果驗收　謝國樑：編列千萬預算提升裝備

12強洗禮發現不足　張政禹不怕競爭：再提升一個檔次

「我準備好了！」力亞士強勢競爭開幕先發　鋒總點頭：都有可能

「5678單親媽媽」唱到台籃現場　帕拉梅拉引熱議！觀眾傻眼

鑀龍初亮相表現「相當好」　葉總：足以應付任何角色

林書豪自爆找心理醫生　眼前目標只為開心打球

直擊／Jisoo桃園開唱「地震」來了！台語高喊：水啦　9500人擠爆會場

陳文茜才剛摘除腦腫瘤！進棚開工「連坐下都痛」狀況曝：兩周要住院一次

超臭公廁翻修10年變「千萬濱海別墅」　1房1廳窗外就是沙灘

力亞士無失分壓制兄弟！悍將13安猛攻6比0完封

2025新北詩歌節開跑！五股守讓堂體驗「人間四月天」主角

#台中 男酒後叫囂！遭鄰居持刀怒砍亡

社會熱門新聞

人妻尾牙爛醉遭性侵！廠商囂張撒鈔：我有錢

即／玉山2山友遭雪埋！搜救人員尋獲已無生命跡象

快訊／三重厚德派出所傳槍響！20多歲男警陳屍頂樓

快訊／新竹凌晨驚傳巨響　消防局回應了

焚化爐技工月薪4萬開賓士　藏900萬現金

北上環島才1天！重機男花蓮過彎撞護欄墜斜坡喪命

即／竹聯幫發聲明：其它幫主人選「違背么哥遺願」

三重警派出所頂樓中彈亡　母接噩耗急奔認屍

即／土城34歲女深夜墜樓！倒臥人行道慘死

玉山2山友喪命魔王坡！遺體吊掛下山畫面曝

人妻帶小王回家　客廳裸體被兒抓包

台3線騎士左轉遭重機撞噴　他傷重不治

Yuki到底是誰？　身分證、履歷、證照曝光全是假

厚德所2年2警自轟亡！三重分局回應了

更多熱門

相關新聞

玉山2山友喪命魔王坡！遺體吊掛下山畫面曝

玉山2山友喪命魔王坡！遺體吊掛下山畫面曝

玉山22日傳出山難，1男1女山友攀登主峰時，疑不慎從主北峰叉路口「魔王坡」墜落約380公尺深山谷遭雪覆蓋，消防局獲報後立即派員前往搜救，今（23日）搜救人員克服惡劣險峻環境，終於找到2人，但人已失去生命跡象，中午12時30分許由空勤直升機將遺體成功吊掛下山。

還在雪季內！還沒上山的人建議改期

還在雪季內！還沒上山的人建議改期

玉山2人遭雪埋！雪羊開轟「垃圾條例」

玉山2人遭雪埋！雪羊開轟「垃圾條例」

2年輕男女墜谷380公尺　玉管處遺憾發文

2年輕男女墜谷380公尺　玉管處遺憾發文

玉山驚爆「2山友被雪埋」　家屬急求助

玉山驚爆「2山友被雪埋」　家屬急求助

關鍵字：

山難深堀山尾上山縱走能高越嶺古道

讀者迴響

熱門新聞

韓國野火4消防員慘死！東南部進入緊急狀態

人妻尾牙爛醉遭性侵！廠商囂張撒鈔：我有錢

即／玉山2山友遭雪埋！搜救人員尋獲已無生命跡象

媽過世17年　男一查驚覺34萬遺產消失了

杜力來台22年拿不到身分證　嗆「這群人」爽領

快訊／三重厚德派出所傳槍響！20多歲男警陳屍頂樓

佩甄願意和老公3P

內衣賣到一半「奶頭跑出來」直播全放送

快訊／新竹凌晨驚傳巨響　消防局回應了

我阿公養2老虎！橋上放風照引朝聖

焚化爐技工月薪4萬開賓士　藏900萬現金

美YTR樂樂法利「被禁止入境台灣」　移民署回應了

97萬老濕姬認了被騙裸照！

北上環島才1天！重機男花蓮過彎撞護欄墜斜坡喪命

常吃「1食品」要小心！權威醫：我都不敢吃

更多

最夯影音

更多

直擊北海道野生狐狸抓田鼠 ！雙腳預備備一頭鑽進雪堆超可愛

道安講習「汽機車混雜上課」　男不爽：魚跟蝦子混在一起

侯佩岑聽到周杰倫的〈珊瑚海〉　尷尬笑出來..隊友偷瞄她XD

#台中 男酒後叫囂！遭鄰居持刀怒砍亡

機車經 #斑馬線 未禮讓！ #行人 出腳怒踹反跌倒 #新莊

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面