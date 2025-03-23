山難再添一死！獨攀男挑戰尾上、深堀縱走失聯　搜救人員尋獲遺體

▲合歡西峰陳冠宇失聯山域事故救援搶救案，陳男已身亡。（資料照／記者高堂堯翻攝）



記者柯振中／綜合報導

近日全台各地不斷傳出山難事故，玉山主峰有一對年輕男女登山客不幸罹難，合歡西峰23日也有一名陳姓登山客獨攀罹難。根據最新消息，一名曾姓登山客挑戰獨攀尾上深堀縱走路線，隨後與外界失聯多日，搜救人員經過找尋，23日已尋獲曾男的遺體，預計將由直升機吊掛下山。

根據南投縣消防局資訊，一名陳姓男子20日從民宿出發，前往合歡西峰登山，不過晚間遲遲不見人影，民宿老闆相當焦急，於是報案處理。至於能高越嶺古道的尾上、深堀縱走路線，也有一名獨攀的曾姓男子失聯。

▼合歡西峰陳冠宇失聯山域事故救援搶救案，陳男已身亡。（資料照／記者高堂堯翻攝）



南投縣消防局獲報後不敢大意，分別派員前往搜救。經過連日搜尋後，搜救人員已尋獲了到合歡西峰登山的陳姓男子，不過陳男已經失去生命跡象，遺體由搜救人員運下山相驗。

至於獨攀挑戰尾上、深堀縱走路線的曾男，搜救人員縮小搜救範圍後，23日在深堀山下方的山域被發現，但已經無生命跡象，遺體預計由直升機吊掛下山。經過初步研判，2人都是不慎失足，曾男疑似是失足後失溫死亡，詳情仍待釐清。