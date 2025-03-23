玉山2人遭雪埋！雪羊轟「垃圾條例」：大封山時代最噁心遺毒

▲玉山傳出山難事件。（圖／翻攝自FB／玉山國家公園）

記者鄺郁庭／綜合報導

玉山昨（22）日傳出山難事件，有1男1女攀登主峰及北峰時，疑不慎從主北峰叉路口「魔王坡」墜谷約380公尺深。傍晚時分，搜救人員透過空中勘察發現兩名山友的身影，但由於山壁陡峭且部分身體被雪覆蓋，暫無法立即救援。對此，知名山岳攝影師雪羊就在粉專表示，「登山自治條例，真的是來自2018年台灣大封山時代最噁心的遺毒。」

近期台灣山難頻傳，雪羊在粉專「雪羊視界 Vision of a Snow ram」指出，問題根本在於極端天氣下準備不足，加上多數人對冰雪環境的陌生。他認為唯有「教育」與「知識普及」才能從根本解決，「其他做什麼幾乎都是多餘」。

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他接著說，「喔有啦，有一件事可以立竿見影地降低這種極端狀況的意外數量：下雪就封山。」但馬上話鋒一轉，痛批這種做法根本是「走時代的回頭路、大開登山文化倒車，然後成為國際的笑柄。」更指出真正具備體能與知識的登山者根本可以輕鬆從任何角度進入園區，享受包場，「因為山沒有門，政府也沒通電鐵絲網圍起來」。

他也提到，這種形式上的封山，反而會讓山老鼠有更大作案空間，「近年來許許多多山老鼠案件都是自由行走山林的山友通報的，功不可沒且有目共睹」。並大讚「向山致敬、封山走入歷史第六年了，我們不會再看到這種荒謬的鬧劇。」

雪羊也點名批評所謂的「強制登山險、急救證照、GPS」，直言「完全無法降低冰雪的風險」，還會讓鄉民誤以為「合法就安全，出了事就可以叫直升機」。他舉例，「南三段24人搭直升機下山，沒看到南投縣開罰，因為他們有滿足登山自治條例呀！」

他更狠酸這個制度是「2018年大封山時代最噁心的遺毒」，認為這些條例只是以跟登山安全無關的理由來懲罰山友，是「開放山林行政方向下，最大的諷刺與悲歌」。

唯一讓他點讚的，是玉山國家公園。他認為玉管處抓緊大雪話題，進行即時教育，堪稱榜樣，「這才是一個負責任的管理單位應有的樣子」。他呼籲大家多多分享「大雪後的融雪期最危險，無經驗者就算有冰爪冰斧也碰不得！」的重要觀念。

最後他又再酸一次推動強制險的單位，「強制保自己的人身保險是台灣最荒謬的制度」，還說「金管會看到都會請你喝咖啡」。怒嗆：「這種丟臉、對登山安全毫無幫助的垃圾條例，就該盡快落日。」直言不要再讓這種制度繼續諷刺台灣這個民主國家。