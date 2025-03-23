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綠營高雄「罷免宣講」連三場獨缺她　林岱樺：若受邀會出席

▲立委林岱樺 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲綠營高雄「罷免宣講」連三場都缺席，林岱樺：若受邀會出席。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

針對財劃法及總預算覆議案遭藍白封殺，立法委員邱議瑩、李柏毅、李昆澤、許智傑、賴瑞隆等人，16日開始發起「挺台灣護未來」宣講，不過卻被發現連三場活動都獨缺林岱樺。對此，林岱樺坦言未受邀，並發聲明表示，「如果被邀請，都會儘量出席，沒有其它的考量。」

有意爭取高雄市長初選的立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆陸續在高雄發起「挺台灣護未來」宣講活動，立委李柏毅、李昆澤、邱志偉及WeCare高雄發起人尹立等人都有到場，但獨缺也有意爭取提名卻涉入貪汙案的同黨立委林岱樺，引起外界關注。

▲▼綠營高雄「罷免宣講」連三場都缺席，林岱樺：若受邀會出席。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼綠營高雄「罷免宣講」，林岱樺連三場都未受邀。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼綠營高雄「罷免宣講」連三場都缺席，林岱樺：若受邀會出席。（圖／記者賴文萱翻攝）

林岱樺對此表示，「顧台灣挺高雄」的活動意旨，在於反制藍白國會多數暴虐亂政，這個工作必須具有「不厭涓滴」的胸襟，才能感動民心、才能成其大。她並重申，「如果被邀請，我都會儘量出席，沒有其它的考量。」

繼日前台中舉行「人民是頭家台灣要團結」政策說明會後，行政院長卓榮泰也將於3月29日至高雄舉行說明會，邱議瑩呼籲市民朋友一起來參與，做行政院最大的後盾。林岱樺則強調，下週六(3/29)委員們都會同台宣講，大家現在就開始暖身很正常。

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