兒童節倒數計時！帶毛小孩知卡宣公園下午茶野餐　消費滿額抽獎

▲花蓮縣政府結合「兒童節」與「世界流浪動物日」，將在知卡宣公園辦理親子毛孩聯歡活動。（圖／花蓮縣政府提供資料照片，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

4月4日除了是孩子們專屬節日的「兒童節」外，也是「世界流浪動物日」，花蓮縣政府特別結合流浪犬認養，3月29日星期六下午在吉安鄉知卡宣綠森林親水公園辦理「『浪』我們『童』在一起」親子毛孩聯歡活動。

活動除特別安排難得一見的變形金鋼機械人（偶）、小丑及魔術、泡泡秀等表演外，也邀請小朋友一同參加著色、繪畫等活動，歡迎鄉親闔家一同前來。在現場攤位消費單筆滿100元以上也可參加抽獎，讓親子間透過互動增進幸福感。

花蓮縣長徐榛蔚表示，此次縣府結合兒童節與動物辦理活動，除了邀請家長陪同孩童歡度兒童節外，也歡迎鄉親一同帶上毛孩前來共襄盛舉。縣府關心環境也關懷動物，由於花蓮縣海岸線綿長約有119公里，為了體現對於動物的重視及尊重生命，期許和各界跨域合作推動動物課題，縣府將攜手與遠雄海洋公園簽訂合作意向成立「海龜擱淺救傷據點」，期望提升擴大海洋保育類野生動物救援和照護，宣示公私部門合作保護動物的決心。

農業處長陳淑雯說明，農業處搬離2025「浪我們童在一起」活動，邀請親子家庭、動物飼主與毛孩來到知卡宣綠森林親水公園，除了家長可陪同小朋友參加著色繪畫外，現場也有規劃毛孩專屬的寵物遊具。此次兒童著色活動內容主要以常見的動物保護樣態為設計，希望增進親子互動之際，也能進行尊重動物生命的宣導和教育。

陳淑雯補充，知卡宣公園已是縣內民眾親子常遊的遊樂熱點之一，為了提供更好的親子活動場域環境，縣府會持續進行體檢改善優化工作。而本次活動中，規劃多個花蓮在地特色攤位與餐車的市集，玲瑯滿目的餐點下午一點準時開賣，現場草地民眾能席地而座，與家人來場悠閒的下午茶野餐及欣賞表演，帶毛孩來玩也可參加打卡送小禮物。

花蓮縣動植物防疫所指出，此次活動規劃的兒童著色、繪畫及手作體驗活動，名額有限，除了採線上報名外，活動現場也有開放部分名額供當場報名。報名著色及繪畫當日報到時，每位兒童可領取「畫板、環保袋、蠟筆、畫紙」各一份，完成著色送交作品，即可參加現場免費抓布偶娃娃及扭蛋好運送驚喜各一次機會（「扭蛋好運送驚喜」獲獎名額限量50名）。「繪畫」交件作品則於活動結束後，擇日開放進行人氣投票，人氣前三名可獲得文具禮券一份。此外，現場民眾只要在攤位消費滿100元，即可獲得一張摸彩券（摸彩券限量2,000張），獎項有限，活動資訊可參閱花蓮縣政府農業處FB資訊。

