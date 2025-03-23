　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

兒童節倒數計時！帶毛小孩知卡宣公園下午茶野餐　消費滿額抽獎

▲▼花蓮縣政府結合「兒童節」與「世界流浪動物日」，將在知卡宣公園辦理親子毛孩聯歡活動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮縣政府結合「兒童節」與「世界流浪動物日」，將在知卡宣公園辦理親子毛孩聯歡活動。（圖／花蓮縣政府提供資料照片，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

4月4日除了是孩子們專屬節日的「兒童節」外，也是「世界流浪動物日」，花蓮縣政府特別結合流浪犬認養，3月29日星期六下午在吉安鄉知卡宣綠森林親水公園辦理「『浪』我們『童』在一起」親子毛孩聯歡活動。

活動除特別安排難得一見的變形金鋼機械人（偶）、小丑及魔術、泡泡秀等表演外，也邀請小朋友一同參加著色、繪畫等活動，歡迎鄉親闔家一同前來。在現場攤位消費單筆滿100元以上也可參加抽獎，讓親子間透過互動增進幸福感。

花蓮縣長徐榛蔚表示，此次縣府結合兒童節與動物辦理活動，除了邀請家長陪同孩童歡度兒童節外，也歡迎鄉親一同帶上毛孩前來共襄盛舉。縣府關心環境也關懷動物，由於花蓮縣海岸線綿長約有119公里，為了體現對於動物的重視及尊重生命，期許和各界跨域合作推動動物課題，縣府將攜手與遠雄海洋公園簽訂合作意向成立「海龜擱淺救傷據點」，期望提升擴大海洋保育類野生動物救援和照護，宣示公私部門合作保護動物的決心。

農業處長陳淑雯說明，農業處搬離2025「浪我們童在一起」活動，邀請親子家庭、動物飼主與毛孩來到知卡宣綠森林親水公園，除了家長可陪同小朋友參加著色繪畫外，現場也有規劃毛孩專屬的寵物遊具。此次兒童著色活動內容主要以常見的動物保護樣態為設計，希望增進親子互動之際，也能進行尊重動物生命的宣導和教育。

▲▼花蓮縣政府結合「兒童節」與「世界流浪動物日」，將在知卡宣公園辦理親子毛孩聯歡活動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

陳淑雯補充，知卡宣公園已是縣內民眾親子常遊的遊樂熱點之一，為了提供更好的親子活動場域環境，縣府會持續進行體檢改善優化工作。而本次活動中，規劃多個花蓮在地特色攤位與餐車的市集，玲瑯滿目的餐點下午一點準時開賣，現場草地民眾能席地而座，與家人來場悠閒的下午茶野餐及欣賞表演，帶毛孩來玩也可參加打卡送小禮物。

花蓮縣動植物防疫所指出，此次活動規劃的兒童著色、繪畫及手作體驗活動，名額有限，除了採線上報名外，活動現場也有開放部分名額供當場報名。報名著色及繪畫當日報到時，每位兒童可領取「畫板、環保袋、蠟筆、畫紙」各一份，完成著色送交作品，即可參加現場免費抓布偶娃娃及扭蛋好運送驚喜各一次機會（「扭蛋好運送驚喜」獲獎名額限量50名）。「繪畫」交件作品則於活動結束後，擇日開放進行人氣投票，人氣前三名可獲得文具禮券一份。此外，現場民眾只要在攤位消費滿100元，即可獲得一張摸彩券（摸彩券限量2,000張），獎項有限，活動資訊可參閱花蓮縣政府農業處FB資訊。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
478 2 5152 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／史書華到場嗆黃國昌！　踉蹌跌倒
連鎖日式豬排店醬料罐有小強！　店員徒手抓
8歲女童遭性侵　惡狼還變繼父
歐陽娜娜「法國弄丟護照」慌了！　急奔代表處…路上結局大反轉
快訊／2年輕男女罹難　直升機吊掛下山了
台中七期豪宅驚見男屍　打掃女嚇壞
「房市處境像Lucky！」　房仲：不能安樂死、也不能草率放行

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

挖掘機墜落80公尺邊坡花蓮男頭撕裂傷　直升機吊掛送醫

致力3級銜接培訓！花蓮輕艇成績亮眼　平和國中獲全中運資格

2025春季望安半程馬拉松熱血開跑　為澎湖旅遊旺季揭開序幕

兒童節倒數計時！帶毛小孩知卡宣公園下午茶野餐　消費滿額抽獎

第15屆台南市長盃全國圍棋錦標賽千人賽棋　紅面棋王周俊勛指導棋藝

賞螢護生態　水保署台中分署推東勢林場入園優惠

日夜溫差大！花蓮吳郭魚養殖受災嚴重　受理現金救助至4／2止

南消東門消防分隊　攜手網紅「疑雲重重~Elisa」清明創意宣導

認識愛乾淨的螢火蟲！池南螢光盛宴4月起跑　逐光閃亮登場

2025第四屆成大企業個案競賽落幕　王正坤任評審長總評解決方案

直擊北海道野生狐狸抓田鼠 ！雙腳預備備一頭鑽進雪堆超可愛

道安講習「汽機車混雜上課」　男不爽：魚跟蝦子混在一起

侯佩岑聽到周杰倫的〈珊瑚海〉　尷尬笑出來..隊友偷瞄她XD

#台中 男酒後叫囂！遭鄰居持刀怒砍亡

機車經 #斑馬線 未禮讓！ #行人 出腳怒踹反跌倒 #新莊

#天燈 墜落釀禍？ #平溪 鐵皮屋起火

#台東 #賽車手 「拖鞋卡油門」暴衝！撞4車翻覆畫面曝

【阿公的小棉襖】孫女撒嬌求阿公幫按摩！媽看不下去

汪蘇瀧首唱〈像晴天像雨天〉　好喜歡你～夢回《難哄》

【被aespa支配的恐懼】小狗一聽關鍵字就驚慌逃跑XD

挖掘機墜落80公尺邊坡花蓮男頭撕裂傷　直升機吊掛送醫

致力3級銜接培訓！花蓮輕艇成績亮眼　平和國中獲全中運資格

2025春季望安半程馬拉松熱血開跑　為澎湖旅遊旺季揭開序幕

兒童節倒數計時！帶毛小孩知卡宣公園下午茶野餐　消費滿額抽獎

第15屆台南市長盃全國圍棋錦標賽千人賽棋　紅面棋王周俊勛指導棋藝

賞螢護生態　水保署台中分署推東勢林場入園優惠

日夜溫差大！花蓮吳郭魚養殖受災嚴重　受理現金救助至4／2止

南消東門消防分隊　攜手網紅「疑雲重重~Elisa」清明創意宣導

認識愛乾淨的螢火蟲！池南螢光盛宴4月起跑　逐光閃亮登場

2025第四屆成大企業個案競賽落幕　王正坤任評審長總評解決方案

22歲AV女優「被爸抓包拍片」！　從偶像轉行…父氣炸下令：馬上辭職

精品包風向球！張員瑛露腰躺曬Miu Miu Wander、Karina美腿跟包一樣吸睛

捷報！吳芳嫺攜手中國蔣欣玗　邁阿密網賽挺進女雙16強

史書華、民眾黨公職互槓「踉蹌跌倒」　黃國昌：綠側翼鬧場素質低落

以色列提議「分2階段」釋放全數人質　獲美國支持

挖掘機墜落80公尺邊坡花蓮男頭撕裂傷　直升機吊掛送醫

《黑澀會》米奇懷孕7個月…外套一脫超辣！　環康尼島徒步走2小時

已故畫家曹登閎《兔子》松菸遭竊！胞弟悲慟發聲：請把畫還我們

苗栗男鋸樹出意外！疑似遭倒塌樹木撞擊頭部　卡在樹上死亡

屏東男怨妻「假日都在騎單車」訴離　她曝夫先外遇...法官准了

#天燈 墜落釀禍？ #平溪 鐵皮屋起火

地方熱門新聞

離家25年被宣告死亡！他突「復活」家屬震驚

快訊／鹿港一片漆黑...1896戶停電

新竹爆柏油路下陷　垃圾車清運一半受困

ㄧ顆10元！　桃園農友開放高麗菜自採

彰化70年潤餅老店撐不住　宣布漲價原因曝光

嘉義高麗菜採收活動受矚目　遊覽車整車出動

警消協尋失蹤女　最後定位嘉義竹崎觀音瀑布

總統蒞臨台東天后宮　蔡學良母陳情被架離

「哥吉拉」粉快看！入手價破萬考驗忠誠度

玉山轆轆谷等3山屋改造乾式生態廁所

八旬翁迷途僅記得「501」　暖警助其返家

南消東門消防分隊攜手網紅「疑雲重重~Elisa」清明創意宣導

嘉義市台灣景觀大獎橫掃6項大獎！

南科奇美醫院興建工程動土雲嘉南最大醫療體系進駐南科園區

更多熱門

相關新聞

美式賣場爆款果汁「百香蘋果雙Q」補貨秒殺

美式賣場爆款果汁「百香蘋果雙Q」補貨秒殺

美式賣場近期又一話題商品攻佔網路！素有「現象級果汁品牌」之稱的純在，日前推出新品「百香蘋果雙Q飲」，短短數日即在全台多家美式賣場出現搶購潮，不僅多次補貨後依然難以追上買氣，網路上更掀起大批網友熱議，不少人直呼「根本神還原手搖飲」、「晚一步就買不到」。讓手搖控全體暴動！

主題遊樂園最新十大排行公布

主題遊樂園最新十大排行公布

亞尼克百元生乳捲限時3天　她7點排隊開搶　

亞尼克百元生乳捲限時3天　她7點排隊開搶　

全聯新推4款玫瑰甜點！春遊野餐銅板價優惠　麵包任選4件省10元

全聯新推4款玫瑰甜點！春遊野餐銅板價優惠　麵包任選4件省10元

住了「60隻貓」的咖啡廳比你家還乾淨！

住了「60隻貓」的咖啡廳比你家還乾淨！

關鍵字：

兒童節倒數計時毛小孩知卡宣公園下午茶野餐摸彩劵

讀者迴響

熱門新聞

韓國野火4消防員慘死！東南部進入緊急狀態

人妻尾牙爛醉遭性侵！廠商囂張撒鈔：我有錢

即／玉山2山友遭雪埋！搜救人員尋獲已無生命跡象

媽過世17年　男一查驚覺34萬遺產消失了

杜力來台22年拿不到身分證　嗆「這群人」爽領

快訊／新竹凌晨驚傳巨響　消防局回應了

美YTR樂樂法利「被禁止入境台灣」　移民署回應了

佩甄願意和老公3P

即／竹聯幫發聲明：其它幫主人選「違背么哥遺願」

我阿公養2老虎！橋上放風照引朝聖

內衣賣到一半「奶頭跑出來」直播全放送

北上環島才1天！重機男花蓮過彎撞護欄墜斜坡喪命

台北罕見「濕度8％」　打破40年紀錄

焚化爐技工月薪4萬開賓士　藏900萬現金

竹北凌晨突爆巨響！　居民嚇醒驚「很多消防車的聲音」

更多

最夯影音

更多

直擊北海道野生狐狸抓田鼠 ！雙腳預備備一頭鑽進雪堆超可愛

道安講習「汽機車混雜上課」　男不爽：魚跟蝦子混在一起

侯佩岑聽到周杰倫的〈珊瑚海〉　尷尬笑出來..隊友偷瞄她XD

#台中 男酒後叫囂！遭鄰居持刀怒砍亡

機車經 #斑馬線 未禮讓！ #行人 出腳怒踹反跌倒 #新莊

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面