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樂園人氣王連兩年奪冠！主題遊樂園最新十大排行公布　兒童節連假就衝這

▲連假第3天！麗寶樂園祭12歲以下99元入場吸人潮　園方估：單日破萬人。（圖／麗寶樂園提供）

▲麗寶樂園憑藉雙樂園魅力，連續兩年蟬聯聲量冠軍。（圖／麗寶樂園提供）

記者楊智雯／綜合報導

兒童節即將到來，家長們開始規劃連假出遊行程，帶孩子去哪裡玩最好玩又有趣，近期網路溫度計公布「2025最新主題遊樂園排行榜」，分析近一個月的網路口碑聲量，揭曉十大最受網友熱議的遊樂園，根據最新資料分析，麗寶樂園憑藉雙樂園魅力，連續兩年蟬聯聲量冠軍，成為全台最受歡迎的親子樂園霸主，義大遊樂世界則人氣飆升，去年排名第四，今年一舉衝上第二名！

▲▼主題樂園,排行榜,兒童節。（圖／取自網路溫度計）

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▲網路溫度計分析近一個月的網路口碑聲量，揭曉十大最受網友熱議的遊樂園。（圖／取自網路溫度計）

榮登2025年主題遊樂園聲量冠軍的麗寶樂園，網路聲量高達5942筆，持續穩坐寶座！麗寶以「探索世界」陸地樂園與「馬拉灣」水上樂園雙樂園的獨特優勢，深受親子與年輕族群喜愛，其中，極限刺激的「搶救地心」斷軌式雲霄飛車，挑戰度爆表，吸引無數勇敢玩家朝聖，無論是刺激的遊樂設施、夏日必玩的水上樂園，還是適合親子同遊的豐富活動，都讓麗寶樂園人氣始終居高不下，成為台灣遊樂園霸主！

緊追在後的是義大遊樂世界，網路聲量達5353筆，相較去年直接竄升兩名！義大樂園不僅擁有多項經典遊樂設施，還有全台最大摩天輪、歐式古堡景觀，以及結合購物、美食與飯店的超大園區，是親子與情侶度假的首選，今年更因宏匯廣場合作話題，帶動聲量熱議，讓義大從去年的第四名躍升至第二名，成功搶佔話題焦點。

第三名則由遠雄海洋公園拿下，網路聲量5040筆，相較去年排名再進一步，今年海洋公園與運動活動結合，推出「炸裂青春」主題活動，凡穿著指定運動上衣（棒球、籃球、足球）入場，即享特價699元優惠，打造全新的活力體驗。結合青春氣息與海洋生態表演，成功吸引年輕族群與親子客群爭相前往，人氣爆棚。

第四名為杉林溪生態度假園區，以四季美景與大自然體驗深受親子家庭青睞；而第五名的九族文化村，今年則主打「紫戀薰衣草」，將整座園區變身為夢幻的紫色花田，讓旅客仿若置身歐洲童話世界，今年九族更以「邂逅梵谷」為主題，將薰衣草花海與世界名畫結合，打造極具藝術氣息的夢幻園區，成為近期最夯的打卡熱點。

排名第六至第十名的主題樂園，依序為小叮噹科學主題樂園、六福村、劍湖山世界、東勢林場遊樂區、小人國，小叮噹科學主題樂園以創意科學互動體驗吸引親子族群，讓孩子在玩樂中學習，增添知識樂趣；六福村則是刺激樂園的代表，熱門設施如笑傲飛鷹、大怒神仍是許多遊客的心頭好，此外還能探索動物園區，與動物近距離互動；劍湖山世界以超刺激的「G5」雲霄飛車與水樂園持續吸引遊客；東勢林場遊樂區則提供生態導覽與森林浴步道，是親近自然的好選擇；小人國主題樂園則是小朋友最愛，經典的微縮建築加上豐富設施，讓孩子玩得開心又能增長見聞，不妨趁著兒童節假期，安排一趟主題樂園之旅！

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