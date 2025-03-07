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全聯新推4款玫瑰甜點！春遊野餐銅板價優惠　麵包任選4件省10元

▲▼全聯春遊商機，新推甜點、烘焙新品。（圖／業者提供）

▲全聯推出全新甜點、烘焙新品銅板價，還有多款茶飲買1送1。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

全聯與屏東在地小農合作，推出4款玫瑰風味甜點與烘焙新品，包括「玫瑰草莓慕斯蛋糕」、「玫瑰雙餡銅鑼燒」、「草莓玫瑰長條蛋糕」、「玫瑰奶霜鬆餅」等，還有全新甜點「香橙櫻花布蕾」、「馬卡龍」，通通銅板價，搭配多款茶飲「買1送1」，適合春遊野餐或在家品嚐，享受小確幸還能省一波。

●全聯玫瑰風味甜點

全聯即日起至4月3日，推出4款玫瑰風味新甜點，採用屏東在地小農有機玫瑰花瓣製成的玫瑰花瓣醬，不含香精、人工色素，散發天然、無添加的玫瑰風味。

▲▼全聯春遊商機，新推甜點、烘焙新品。（圖／業者提供）

▲全聯新推玫瑰風味甜點。（圖／業者提供）

其中「We Sweet玫瑰草莓慕斯蛋糕」融合屏東玫瑰花瓣醬與覆盆子果泥，售價99元。「We Sweet玫瑰雙餡銅鑼燒」有鬆軟銅鑼燒餅皮包入鮮奶油與玫瑰花瓣醬，酸甜不膩，售價79元。

「We Sweet草莓玫瑰長條蛋糕」以濃郁草莓玫瑰香緹，搭配玫瑰花瓣醬與鮮奶油，層次豐富，售價89元。烘焙商品有「READ BREAD玫瑰奶霜鬆餅」，細膩奶霜搭配玫瑰醬和草莓醬，香氣淡雅，售價32元。

We Sweet還有兩款甜點新品「香橙櫻花布蕾」售價149元，以香橙的清新果香與櫻花的芬芳，搭配滑順布蕾和果汁牛奶鮮奶油，散發柔和感。「繽紛馬卡龍」有5種顏色，視覺味覺充滿春天粉嫩氣息，售價99元。

▲▼全聯春遊商機，新推甜點、烘焙新品。（圖／業者提供）

▲全聯與屏東在地小農合作，推出全新玫瑰風味甜點。（圖／業者提供）

●麵包新品優惠

全聯阪急麵包也推出2款新品鹹麵包，「莿桐大蒜條」外層抹上風味香醇的紐西蘭奶油，加上台灣知名的莿桐蒜頭，加入新鮮巴西里葉，沾裹荷蘭高達乳酪製作的乾酪粉，即日起至3月20日嘗鮮價35元。

另一款「鹹奶油芝麻歐包」綿密Q彈、奶香馥郁、低糖低油脂的歐包，拌入營養穀物黑芝麻，外層沾裹帕瑪森起司絲，烤前再擠上特選有鹽發酵奶油，剛剛好的鹹味，嘗鮮價35元。

即日起至4月3日，全聯推出「春日野餐自由選」，39元、49元全品項麵包「任選4款現省10元」，荷包省一波。同時還能搭配「春茶賞」優惠，多款茶飲、茶包買1送1，包括獨家「泰山醇茶系蜜香紅茶、蜜香綠茶(無糖)」、「十六茶零咖啡因豆乳奶茶」、「悅氏四季春茶」、「黑面蔡製茶園 古早味紅茶」等，通通買1送1。

●大潤發零食優惠

大潤發看準春遊商機，多款零食餅乾也祭出優惠，「萬歲牌烤堅果米果綜合果」特價179元，加1元多一件，平均每件只要90元。另凡購買萬歲牌堅果型錄商品，單筆每滿289元還享現折15元。「盛香珍微笑河馬餅」每包79元，再贈5元發幣。

「卡迪那95°c北海道薯條原味量販袋」每袋特價159元。「華元Mini洋蔥圈/蝦條/起司圈分享包18包」每袋特價59元，同系列混搭任2包110元，平均每包只要55元。

●超商優惠

7-11自3月7日至3月9日「珍愛女人節」，多項零食飲料買1送1、兩件更省，包括「Cheers氣泡水500ml」、「原味本舖養身杏仁茶240ml」、「農心辛炒麵」、「Mini口口香芝士脆風味/蝦條經典原味」、「韓國YOUUS櫻花氣泡飲」、「韓國熊津紅蔘飲系列」等，通通買1送1。

另有哈根達斯迷你杯指定口味（巧克力／焦糖奶油脆餅）「加1元多1件」，同時CITY CAFE特大杯厚乳拿鐵、大杯燕麥拿鐵「第二杯10元」，現萃茶冰淇淋紅茶「買1送1」。

▼7-11周末珍愛女人節，3月7日至3月9日優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

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關鍵字：

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