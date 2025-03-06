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住了「60隻貓」的咖啡廳比你家還乾淨！劉書宏出任務驚呆：LG寵物三大法寶效果驚人

▲▼貓奴,毛小孩,劉書宏,新店,貓谷,LG,空氣清淨機,吸塵器,集塵壓縮,變頻,除濕機。（圖／翻攝自影片）

▲身為狗爸媽的演員劉書宏和ETtoday即新聞主播雅憶，前往「貓谷」挑戰當一日貓奴店員，究竟他們能順利完成任嗎？（圖／翻攝自影片，下同）

科技中心／綜合報導

「這裡真的住了60隻貓？為什麼一點味道都沒有！」演員劉書宏踏入新店山區知名的「貓谷咖啡廳」，忍不住發出驚嘆。貓奴口耳相傳的預約制名店「貓谷」就開在新店二叭子山區，為了一探住了60隻貓咪的人間仙境「貓谷咖啡廳」，擁有明星狗寶貝抖宅的ETtoday即新聞主播雅憶，特別邀請法鬥哎喲的爸爸——演員劉書宏，前往「貓谷」擔任一日店員！

一日店員試煉！直球對決貓奴三大挑戰

為了考驗雅憶、劉書宏對於貓咪們的了解，「貓谷」老闆阿仁特別設計「貓奴試煉3關卡」，要來看看身為狗爸媽的他們，是不是也能勝任日常貓奴的工作！

【挑戰一】 一梳下去，毛髮竟堆成「毛餅」！

在試煉第一關「梳毛挑戰」中，劉書宏與雅憶拿起梳子幫貓咪們梳理毛髮，雖然貓咪們呼嚕呼嚕一致好評，但短短幾分鐘內，梳下來的毛就堆成「毛餅」，這時，雅憶和劉書宏忍不住跟老闆阿仁交換起毛爸媽經，「身為毛小孩爸媽，吸塵器對我們來說很重要！對我來說，好用的吸塵器它的吸力一定要強，再來就是集塵盒的設計也很重要。」

▲▼貓奴,毛小孩,劉書宏,新店,貓谷,LG,空氣清淨機,吸塵器,集塵壓縮,變頻,除濕機。（圖／翻攝自影片）

剛好劉書宏家中就有一台很符合毛爸媽需求的LG CordZero A9 K+無線吸塵器，其中最讓他驚豔的就是「集塵壓縮功能」。由於毛小孩的毛髮蓬鬆，常會讓吸塵器集塵盒迅速堆滿，但LG無線吸塵器的集塵壓縮功能，一下就能將毛髮壓縮成「毛餅」，大幅減少清理頻率，還能一鍵讓集塵盒裡的「毛餅」直接整塊掉進垃圾桶裡，不需手動清理，乾淨又省力，讓老闆阿仁直呼專業。

▲▼貓奴,毛小孩,劉書宏,新店,貓谷,LG,空氣清淨機,吸塵器,集塵壓縮,變頻,除濕機。（圖／翻攝自影片）

▲▼貓奴,毛小孩,劉書宏,新店,貓谷,LG,空氣清淨機,吸塵器,集塵壓縮,變頻,除濕機。（圖／翻攝自影片）

貓奴都懂，有時家裡看似整潔，但輕輕一摸地板、家具可能就滿手貓毛！特別是貓谷咖啡廳這種有60隻貓的空間，梳毛後經常毛髮漫天飛舞，幸好老闆阿仁幫咖啡廳準備的解決妙招就是「LG PuriCare 360°空氣清淨機」。他介紹，「這款清淨機有『寵物模式』，一鍵啟動就能快速淨化空氣中的貓毛與懸浮微粒，打開蓋子就能直接看到被吸附的毛髮。」劉書宏也興奮補充，「我們家也有這台空氣清淨機耶！我很喜歡它的『毛髮專用濾網』設計，可以過濾毛孩的毛髮，積滿很多時還可以拆下來用水沖洗，晾乾後就可以繼續使用，讓家裡隨時回到清新的感覺。」

▲▼貓奴,毛小孩,劉書宏,新店,貓谷,LG,空氣清淨機,吸塵器,集塵壓縮,變頻,除濕機。（圖／翻攝自影片）

▲▼貓奴,毛小孩,劉書宏,新店,貓谷,LG,空氣清淨機,吸塵器,集塵壓縮,變頻,除濕機。（圖／翻攝自影片）

▲▼貓奴,毛小孩,劉書宏,新店,貓谷,LG,空氣清淨機,吸塵器,集塵壓縮,變頻,除濕機。（圖／翻攝自影片）

【挑戰二】貓砂味道消失術，驚人效果30秒見真章！

試煉的第二關來到「清貓砂挑戰」，這可以說是貓奴們最不願面對的家務之一，因為每次貓咪上完廁所整個空間就會瀰漫著濃郁的「貓砂味」，讓鏟屎官劉書宏和雅憶都皺起眉頭，「都清完了，但空氣中好像還是飄著一股味道耶，這要怎麼解決呀？」

▲▼貓奴,毛小孩,劉書宏,新店,貓谷,LG,空氣清淨機,吸塵器,集塵壓縮,變頻,除濕機。（圖／翻攝自影片）

老闆阿仁這時再次端出了秘密武器「LG PuriCare 360°空氣清淨機」，「我們平常也都靠這台消除異味。貓咪上完廁所後，面板就會顯示異味訊號，燈號也會變成紅色，提醒我們空氣品質下降，這時只要按下『寵物模式』同時搭配循環扇擺動，就能在很短的時間消除異味，讓空氣恢復清新，紅色燈號也會慢慢轉成品質良好的綠燈。」阿仁還補充，「這款清淨機的濾網還搭載了活性碳和光觸媒，可以快速分解空氣中的異味，讓環境維持清新舒適！」

▲▼貓奴,毛小孩,劉書宏,新店,貓谷,LG,空氣清淨機,吸塵器,集塵壓縮,變頻,除濕機。（圖／翻攝自影片）

▲▼貓奴,毛小孩,劉書宏,新店,貓谷,LG,空氣清淨機,吸塵器,集塵壓縮,變頻,除濕機。（圖／翻攝自影片）

【挑戰三】山區濕氣成隱形殺手，貓貓皮膚靠它守護！

進入最後一關的試煉，老闆阿仁霸氣宣布，「來跟貓咪亂玩一通吧！」原來看似獨立的貓貓，也是很依賴毛爸媽陪玩的！

在與貓咪互動的過程中，劉書宏驚喜發現，「牠們的毛髮和皮膚都相當健康耶！」阿仁笑笑著說，「貓咪的毛髮和皮膚健康真的需要用心照顧，尤其我們位於山區，濕度高容易讓貓咪皮膚發癢、抓舔，進而引發過敏問題，人類也會容易跟著打噴嚏，真的是一大困擾。」雅憶也分享：「天氣一潮濕，我家的『抖宅』巴哥犬的皮膚也會開始紅腫發癢，甚至可能會產生黴菌感染。」

▲▼貓奴,毛小孩,劉書宏,新店,貓谷,LG,空氣清淨機,吸塵器,集塵壓縮,變頻,除濕機。（圖／翻攝自影片）

「環境的濕度控制很重要，我們使用的這台LG PuriCare雙變頻除濕機有智慧模式，可以自動調節除濕模式，讓空氣維持在最舒適的濕度，節能省電外又靜音，而且運作時只有32分貝，完全不會影響到對聲音敏感的貓咪喔！」老闆阿仁馬上向劉書宏、雅憶推薦，「這款除濕機還有五公升大容量的水箱，而且設計輕巧，單手就能輕鬆提拿，對於忙碌的寵物家長來說，是很方便又實用的選擇！」

▲▼貓奴,毛小孩,劉書宏,新店,貓谷,LG,空氣清淨機,吸塵器,集塵壓縮,變頻,除濕機。（圖／翻攝自影片）

▲▼貓奴,毛小孩,劉書宏,新店,貓谷,LG,空氣清淨機,吸塵器,集塵壓縮,變頻,除濕機。（圖／翻攝自影片）

▲▼貓奴,毛小孩,劉書宏,新店,貓谷,LG,空氣清淨機,吸塵器,集塵壓縮,變頻,除濕機。（圖／翻攝自影片）

LG寵物家庭三大法寶，呵護毛孩與爸媽的美好生活

試煉結束後，貓咪們紛紛圍繞在劉書宏與雅憶身旁，彷彿認定這兩位新晉「貓奴」已經成功通過考驗！ 這次的挑戰讓他們深刻體會到，無論是狗爸媽還是貓奴，照顧毛小孩的日常其實大同小異——除了愛與陪伴，更重要的是打造一個乾淨舒適、健康的生活環境。劉書宏在過程中就表示，「我當初為了哎喲在網路上做功課時，很多毛小孩爸媽推薦的三大法寶就是——有集塵壓縮功能的吸塵器、有寵物功能的空氣清淨機以及有智慧功能的變頻除濕機。準備好這三樣法寶，就可以一次搞定毛小孩的毛髮清潔、異味、過敏原和黴菌等問題，對寵物家庭來說真的太重要了！」

▲▼貓奴,毛小孩,劉書宏,新店,貓谷,LG,空氣清淨機,吸塵器,集塵壓縮,變頻,除濕機。（圖／翻攝自影片）

▲▼貓奴,毛小孩,劉書宏,新店,貓谷,LG,空氣清淨機,吸塵器,集塵壓縮,變頻,除濕機。（圖／翻攝自影片）

想要打造寵物友善空間，關鍵不在花多少時間清潔，而是選對能事半功倍的工具。LG寵物三大法寶的細膩設計，貼心考量到毛孩家庭的生活需求：集塵壓縮設計讓毛髮清潔不再是煩惱、專業寵物除臭功能讓異味不再揮之不去、智慧除濕技術讓過敏與皮膚問題不再復發！想像一下回到家不用先打掃就能直接抱抱毛孩、不必擔心朋友來訪時聞到異味、不再因為季節變化而需要頻繁帶毛孩找醫生……這樣的生活，你是否也想擁有？現在就從LG寵物家庭三大法寶開始，為你和毛小孩創造一個真正舒適健康的家吧！

▲▼貓奴,毛小孩,劉書宏,新店,貓谷,LG,空氣清淨機,吸塵器,集塵壓縮,變頻,除濕機。（圖／翻攝自影片）

LG寵物家庭三大法寶
1. LG CordZero A9 K+無線吸塵器
2. LG PuriCare 360°空氣清淨機 寵物功能增加版
3. LG PuriCare 雙變頻除濕機

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