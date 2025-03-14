百元生乳捲限時3天！亞尼克高雄旗艦店改裝開幕　她7點排隊開搶

▲亞尼克高雄旗艦店開幕，推出限時3天百元生乳捲活動。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

甜點品牌「亞尼克」高雄旗艦店近日完成改裝，今(14日)重新開幕，祭出「百元生乳捲」限時3天開搶，只要花100元就能購買1條元衛生乳捲，早上7點就吸引民眾排隊，險些釀成生乳捲之亂。而網美系下午茶餐廳再+1，「Mochi Mochi鬆餅屋」進駐義享時尚廣場，為高雄首家分店，31日前消費滿額就送招牌餐飲。

亞尼克高雄旗艦店近日閉店進行內部改裝，今日重新開幕，至16日前，連續3天祭出「百元生乳捲」活動；只要100元就能買到原價380元的原味生乳捲，每日限量30名。大約上午7點，一名女子就到場排隊，業者於9點15分發完號碼牌，讓晚來的民眾超扼腕。

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▲「百元生乳捲」明後天還有。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄限定口味「陽光好旺生乳捲」。（圖／記者許宥孺攝）

慶開幕，業者運用高雄大樹在地的金鑽鳳梨，推出「陽光好旺生乳捲」，透過高溫炙燒焦糖化，鳳梨的酸味變得溫柔，更加香甜順口，僅在高雄限定販售。

▲亞尼克董事長吳宗恩。（圖／記者許宥孺攝）

亞尼克董事長吳宗恩表示，看好高雄近年觀光成績，因此3月1日也在夢時代購物中心增設據點，高雄旗艦店2樓則重新規畫為活力共創空間，由IG人氣插畫家章魚燒燒展出各式插畫，成為卡哇依打卡區。

▲高雄網美系下午茶餐廳+1！Mochi Mochi鬆餅屋進駐義享時尚廣場。（圖／記者許宥孺翻攝）

另外，義享時尚廣場也有新甜點進駐，「Mochi Mochi鬆餅屋」首度插旗高雄，店內以夢幻和風為基調，打造網美下午茶打咖新地標，店內招牌「日式舒芙蕾」擁有輕盈蓬鬆Q彈口感，搭配濃郁奶香，入口即化，超美擺盤令人療癒。

而隱藏王牌，則是職人匠心製作的日式釜飯，嚴選頂級花蓮富里米，以自家熬煮的秘製高湯替代水，慢火熬製讓米飯吸飽鮮甜風味；被稱為「被舒芙蕾耽誤的釜飯專賣店」。

▲▼Mochi Mochi鬆餅屋被稱為「被舒芙蕾耽誤的釜飯專賣店」。（圖／記者許宥孺翻攝）

回應饕客的期待，31日前到「Mochi Mochi鬆餅屋」義享店消費，單次用餐滿888，贈送價值228元的招牌莓果氣泡飲兌換券乙張；滿1888元，贈送價值368元焰烤五花肉釜飯兌換券乙張。