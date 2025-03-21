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「網瘋傳神似知名手搖！」美式賣場爆款果汁「百香蘋果雙Q」補貨秒殺，手慢喝不到！

▲▼ 「網瘋傳神似知名手搖！」美式賣場爆款果汁「百香蘋果雙Q」補貨秒殺，手慢喝不到！ 。（

▲美式賣場「現象級」果汁品牌再推爆款「百香蘋果雙Q飲」，社群熱度狂飆，直逼經典「芭樂綠」！（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

美式賣場近期又一話題商品攻佔網路！素有「現象級果汁品牌」之稱的純在，日前推出新品「百香蘋果雙Q飲」，短短數日即在全台多家美式賣場出現搶購潮，不僅多次補貨後依然難以追上買氣，網路上更掀起大批網友熱議，不少人直呼「根本神還原手搖飲」、「晚一步就買不到」。讓手搖控全體暴動！那就是被網友瘋狂轉發、直呼「根本手搖飲隱藏款」的「百香蘋果雙Q飲」。這款來自「純在」品牌的春季新品，一上架就直接攻佔社群熱搜榜，甚至不少老粉喊話：「這次的熱度，完全能超車經典芭樂綠！」

▲▼（業配）「純在」百香蘋果雙Q飲。（圖／記者周宸亘攝）

▲網友狂讚「百香蘋果雙Q飲」媲美手搖飲，網路社群瘋轉、搶購一空。

自從開賣以來，「百香蘋果雙Q飲」話題就沒停過！不只社群討論爆棚，還有不少網友在美式賣場現場直擊「整個貨架都被掃光」，紛紛留言：「晚來真的空空」、「這飲料不喝不行」、「比芭樂綠更強」。更有許多內行網友一眼就認出，「這根本是某知名手搖品牌的招牌特調復刻版」，不僅有百香果的香氣，還大膽加入Q彈椰果與晶球，讓每一口咀嚼感十足，喝起來直接把「手搖感」拉滿，重點是還不用排隊就能喝到，CP值爆棚！

▲▼（業配）「純在」百香蘋果雙Q飲。（圖／記者周宸亘攝）

▲不少網友發現，「百香蘋果雙Q飲」不僅神似知名手搖飲店的招牌特調，還加入Q彈椰果與晶球，CP值直接爆表！

《ETtoday新聞雲》記者群也跟上這波熱潮，搶在貨架補貨時入手，現場就發現有不少民眾一箱箱搬走，完全是「秒殺」的節奏！即刻幫讀者開箱試喝，帶大家感受這款春季新品的魅力！打開瓶蓋瞬間，百香果的濃郁香氣立刻撲鼻而來，富士蘋果的微甜果香也隨後跟上，光是聞起來就相當清新，少女感十足！果汁一入口，百香果的酸甜活力立即喚醒味蕾，緊接著是富士蘋果甜美圓潤口感，兩者交織得恰到好處，完美平衡的酸度非常適合搭餐，去油解膩的效果絕佳，甚至也很適合在下午昏昏欲睡時幫自己和同事醒腦。

▲▼（業配）「純在」百香蘋果雙Q飲。（圖／記者周宸亘攝）

▲一喝就懂！「百香蘋果雙Q飲」神還原手搖飲感，滿滿咀嚼系配料，直接打中手搖控。

▲▼ 「網瘋傳神似知名手搖！」美式賣場爆款果汁「百香蘋果雙Q」補貨秒殺，手慢喝不到！ 。（

▲網友直呼：「兩瓶179元，還有滿滿的料，這CP值不搶不行！」

更讓記者驚喜的是，這款「百香蘋果雙Q飲」擁有的豐富層次，根本也是為了咀嚼控而設計，果汁裡加入了Ｑ彈的椰果與晶球，輕輕咀嚼後還能釋放出更多果香，每一口都充滿無窮驚喜！重點是，熱量不像珍珠這麼高，即使是正在飲控的男神女神也都能放心飲用，跟上社群現在最夯的「果汁話題」盡情療癒自己！

無論之前有沒有喝過經典款「芭樂檸檬綠茶」，這款同步滿足酸甜控和咀嚼控需求的「百香蘋果雙Q飲」，都值得大家一試！目前全台美式賣場都已上架，1組2瓶共2.4L的澎湃容量只要179元，當作一家人冰箱常備飲品或揪朋友聚會、野餐露營都絕對夠喝。過去也有不少網友推薦搭配無糖茶、氣泡水等，自由混搭出不同風味，讓這款系列果汁整個CP值加倍爆表。想為這個春天增添更多甜美滋味，或是想要搜集更多驚喜和滿足，不妨把最新的「百香蘋果雙Q飲」加入必買清單，揪家人和朋友直衝美式賣場採買一番。

▲▼（業配）「純在」百香蘋果雙Q飲。（圖／記者周宸亘攝）

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