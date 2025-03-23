台人7天被詐18億！詐騙手法第1名「騙走10億多」

▲本周詐騙金額超過18億元。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者施怡妏／綜合報導

根據內政部警政署「165打詐儀錶板」統計，3月16日至3月22日，詐騙案件受理數達3917件，財產損失金額高達18億元，仍以「假投資詐騙」佔最大宗，被騙了10億多元。《ETtoday新聞雲》也根據「165打詐儀錶板」，整理出最新一周的詐騙數據，以及詐騙手法前3名。

日期 受理案件數（件） 財產損失金額（元） 3月16日 453 1億2,994.3萬 3月17日 606 2億7,105.9萬 3月18日 575 3億365.1萬 3月19日 588 3億4,485.1萬 3月20日 616 2億8,203.3萬 3月21日 601 2億5,673.9萬 3月22日 478 2億5,152.6萬 總計 3,917 18億3,980.2萬

內政部警政署「165打詐儀錶板」最新統計出爐，本周全台被騙18億3980萬元，和上周（共14億6139萬）相比，多了將近4億元。本周詐騙受理數則有3917件，其中仍以「假投資詐騙」670件居冠，第二、第三則是「網路購物詐騙」548件、「假買家騙賣家詐騙」420件。

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其中，「假投資詐騙」財產損失金額高達10億6672萬元，為最常見且數量最多的詐騙手法，其次是「網路購物詐騙」，財產損失金額約1938萬元，第三名則是「假買家騙賣家詐騙」，財產損失金額為5564萬元。

詐騙類型 總受理案件數 財產損失金額 假投資詐騙 670件 10億6,672.8萬元 網路購物詐騙 548件 1,938.4萬元 假買家騙賣家詐騙 420件 5,564.4萬元

針對「假買家騙賣家詐騙」、「網路購物詐騙」，內政部警政署分享常見的詐騙話術。

1、要求使用快遞公司的貨到付款服務進行交易。

2、佯稱未開通權限，提供假銀行客服誘導匯款認證。

3、假賣家在LINE群組張貼出售熱門演唱會門票廣告。

4、假賣家扮演黃牛，謊稱加點價出售。

5、假賣家要求匯款至人頭戶。

內政部警政署分享5點防詐小撇步。

1、網路交易，請循合法第三方平臺，才有保證。

2、網路交易，卻要匯款認證，一定是詐騙。

3、網路交易，應貨到付款。

4、若私下相約貨到付款方式交易，請向快遞公司詢問合約細節。