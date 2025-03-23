台人7天被詐18億！詐騙手法第1名「騙走10億多」

▲本周詐騙金額超過18億元。（示意圖／記者鄺郁庭攝）
記者施怡妏／綜合報導
根據內政部警政署「165打詐儀錶板」統計，3月16日至3月22日，詐騙案件受理數達3917件，財產損失金額高達18億元，仍以「假投資詐騙」佔最大宗，被騙了10億多元。《ETtoday新聞雲》也根據「165打詐儀錶板」，整理出最新一周的詐騙數據，以及詐騙手法前3名。
|日期
|受理案件數（件）
|財產損失金額（元）
|3月16日
|453
|1億2,994.3萬
|3月17日
|606
|2億7,105.9萬
|3月18日
|575
|3億365.1萬
|3月19日
|588
|3億4,485.1萬
|3月20日
|616
|2億8,203.3萬
|3月21日
|601
|2億5,673.9萬
|3月22日
|478
|2億5,152.6萬
|總計
|3,917
|18億3,980.2萬
內政部警政署「165打詐儀錶板」最新統計出爐，本周全台被騙18億3980萬元，和上周（共14億6139萬）相比，多了將近4億元。本周詐騙受理數則有3917件，其中仍以「假投資詐騙」670件居冠，第二、第三則是「網路購物詐騙」548件、「假買家騙賣家詐騙」420件。
其中，「假投資詐騙」財產損失金額高達10億6672萬元，為最常見且數量最多的詐騙手法，其次是「網路購物詐騙」，財產損失金額約1938萬元，第三名則是「假買家騙賣家詐騙」，財產損失金額為5564萬元。
|詐騙類型
|總受理案件數
|財產損失金額
|假投資詐騙
|670件
|10億6,672.8萬元
|網路購物詐騙
|548件
|1,938.4萬元
|假買家騙賣家詐騙
|420件
|5,564.4萬元
針對「假買家騙賣家詐騙」、「網路購物詐騙」，內政部警政署分享常見的詐騙話術。
1、要求使用快遞公司的貨到付款服務進行交易。
2、佯稱未開通權限，提供假銀行客服誘導匯款認證。
3、假賣家在LINE群組張貼出售熱門演唱會門票廣告。
4、假賣家扮演黃牛，謊稱加點價出售。
5、假賣家要求匯款至人頭戶。
內政部警政署分享5點防詐小撇步。
1、網路交易，請循合法第三方平臺，才有保證。
2、網路交易，卻要匯款認證，一定是詐騙。
3、網路交易，應貨到付款。
4、若私下相約貨到付款方式交易，請向快遞公司詢問合約細節。
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