新詐騙手法1細節露餡！他一看「收過好多次」嘆：很難杜絕

▲收到信件後，務必先確認寄件者的電子郵件。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「注意！稅務詐騙出沒！」近來有公司收到假冒財政部名義所寄發的郵件，企圖誘騙民眾點擊假連結、進入假網站，因此財政部便透過粉專提醒，收到「政府機關通知的電子郵件」時，第一時間就要先確認寄件者的電子郵件，若有疑問，也可以撥打165查證。

財政部透過臉書粉專發文提醒，最近有些公司收到假冒「財政部（MOF）」名義所寄發的電子郵件，內容摘自今年財政部預告《適用所得稅協定查核準則》第34條修正草案的公告內容，信件除了竄改聯絡資訊之外，也企圖誘騙民眾點擊假連結、進入假網站。

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從財政部貼出的圖片可見，信件的電子郵件是假的，若為真正的政府機關，結尾一定是「.gov.tw」。而在電話、傳真、電子郵件部分，也全都是造假的。最後，信件末寫著「點擊下載附件申報」，此為不明連結，切勿點擊，另外，重要個資也不要輸入。

財政部提醒，收到這類電子郵件，第一時間務必先確認寄件者的電子郵件是否以「.gov.tw」結尾，如果接獲可疑的訊息，可以撥打165反詐騙專線查證，若有租稅協定相關問題，也可以撥打財政部電話諮詢。

貼文底下，也有網友回應，「收過好多次，像這種電子郵件的方式，也很難杜絕，只能靠自己眼睛睜大點，看清楚一點」、「詐騙都不好好努力找工作，只會不勞而獲啊」、「詐騙集團遲早會自食惡果的」。