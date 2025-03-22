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想領8萬大獎！他輸入「驗證數字100050」結果慘了

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲當事人參加網路上的抽獎活動。（示意圖／記者周亭瑋攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

「發現剛剛輸入的認證數字居然是轉帳金額100050元！」內政部警政署「165打詐儀錶板」近日分享詐騙案例，當事人參加抽獎活動後，抽到了8萬8888元，當下對方請他輸入臨時認證數字100050，以開通第三方支付認證，結果沒想到，這個數字居然就是轉帳金額，「我氣得立刻封鎖對方，並報警處理」。

內政部警政署「165打詐儀錶板」近日以「 盲盒抽獎幸運兒？假中獎騙了我十萬！」為標題分享詐騙案例，當事人某天滑Instagram時，看到一則陌生帳號的動態，內容是「醇韻溫存 盲盒抽獎活動！」而最大獎就是8萬8888元現金，「我心想，這麼好的事情，何樂而不為？」

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於是，當事人就在該則動態底下留言，結果該帳號很快便私訊他一個連結，稱只要填寫基本資料即可參加抽獎。當事人按照指示輸入姓名、電話及電子郵件後，點擊「開始抽獎」按鈕，沒想到竟看到畫面顯示「恭喜！您獲得88,888元現金獎勵！」

當事人興奮不已的同時，也收到另一則訊息，對方要求他加入LINE客服，以便聯繫後續領獎事宜。加入LINE後，對方先確認了當事人的個人資料，「接著告知，由於我的帳戶沒開通第三方支付認證，需要手動驗證，確保獎金能順利入帳」。

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

當事人沒有懷疑，按照對方指示操作網路銀行，「一步步點擊轉帳、輸入一組帳號，最後輸入臨時認證數字100050。」然而，對方稱他的帳戶認證失敗，需要再操作一次。此時，當事人才驚覺不對勁，立刻查詢網銀交易紀錄，發現剛剛輸入的認證數字竟然是轉帳金額10萬0050元！

當事人後來馬上上網搜尋，這才發現已有不少人被類似手法騙取金錢，「我氣得立刻封鎖對方，並報警處理」。

對此，內政部警政署「165打詐儀錶板」分享4點防詐小撇步。

1、莫名其妙的網路中獎，一定是詐騙。
2、網路中獎，卻要求第三方支付認證，絕對是詐騙。
3、網路抽獎訊息的真實性，請冷靜多方查證。
4、發現可疑情況，請撥打165諮詢。

內政部警政署「165打詐儀錶板」也解析詐騙話術，提醒民眾注意。

1、社交媒體刊登假抽獎訊息，誘使留言詢問。
2、傳送假抽獎連結與假中獎訊息，要求加入假客服LINE帳號。
3、假客服以開通帳戶、第三方支付認證等名義，誘導操作網銀匯款。

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03/21 全台詐欺最新數據

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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