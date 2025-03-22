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車手高齡化！阿嬤找事業第二春　誤成車手遭逮驚慌：我怎麼了嗎？

高齡嬤網上找事業第二春　誤入詐騙集團成車手遭逮

▲警方逮捕70歲阿嬤級車手。（警方提供）

圖文／鏡週刊

淡水警分局員警日前配合被害人設計詐騙集團到府收款，當場逮捕1名70歲的阿嬤級車手及1名詐欺監控手。

新北市58歲鍾姓男子去（2024）年11月透過臉書廣告加入1個投資群組，去年12月及今（2025）年1月陸續投資3筆總額達新台幣210萬元，當打算贖回獲利時，投資公司卻以各種理由拖延出金，這才驚覺遭詐騙報案。

近日，詐騙集團再度聯絡鍾男，提出再繳交新台幣74萬元就能拿回之前的本金及獲利，被害人與警方配合相約於住處大廳面交款項。

19日14時，員警於新民街某公寓附近埋伏，等待詐騙集團現身，直到約定時間，遲遲不見穿著西裝筆挺的年輕車手，反而是1名穿著居家服的老婦人現身，員警見她與被害人面交款項時，從儲物間走出來表明身分。

這名70歲的李姓阿嬤車手頓時慌了手腳，並不斷地問「我怎麼了嗎？」，員警當場查扣手機及她身上的偽造識別證，直言道：「妳拿假冒證件來跟他收錢，這怎麼不是詐欺？」

隨後，員警於附近巷弄發現1名行跡可疑的男子，經比對手機訊息，30歲林姓男子是詐騙集團的監控手，現場查扣智慧型手機2支、投資公司偽造工作證2張、印章及收據等贓證物，詢後依詐欺、洗錢防制法送辦。

高齡嬤網上找事業第二春　誤入詐騙集團成車手遭逮

▲警方在阿嬤車手身上取出的假證件。（警方提供）

淡水警分局指出，近來車手有高齡化的趨勢，許多年長者閒暇時間多，經常滑手機上網，對於假訊息辨識能力較低，容易成為詐騙集團的目標，不僅可能成為受害者，還可能被利用成為車手，呼籲年長者應謹慎看待來自陌生人的訊息，避免成為詐騙的受害者或工具。


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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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