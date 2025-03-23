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李強：制定民營經濟促進法　讓企業家放心幹事創業

▲▼大陸國務院總理李強。（圖／翻攝財新網）

▲大陸國務院總理李強。（圖／翻攝財新網）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國務院總理李強23日出席了中國發展高層論壇，他在開幕致詞時表示，將不斷推進全國統一大市場建設，制定出台民營經濟促進法，加快完善法治環境和信用環境，讓廣大企業家放心幹事創業，謀求長遠發展。

李強提到，當今世界經濟碎片化加劇，不穩定性和不確定性上升，各國應更加開放市場，企業更多共享資源，攜手抵禦風險挑戰，實現共同繁榮。

李強指出，脫鈎斷鏈只能加劇危機，打壓遏制終將損人害己，如果世界重回落入強勢的叢林法則，將會是歷史的倒退，人類的悲劇，「不反對競爭，但要倡導國際通行規則下的公平競爭，而不是零和博弈，更不是蓄意打壓他國的惡性競爭。

李強強調，無論外部環境如何變化，中國將始終秉持世界胸懷，積極推動普惠包容的經濟全球化，穩步擴大制度性開放，有序擴大自主開放和單邊開放。

李強還說，外資企業是中國發展不可或缺的參與者、貢獻者，歡迎更多外資企業投資中國、深耕中國，中央將進一步擴大金融、網際網路、電信、醫療、教育等領域的開放，加強服務保障，幫助外資企業深度融入中國市場，也希望企業家在維護經濟全球化上發揮作用，形容如果大家團結起來，擰成一股繩就能夠形成強大的合力。」

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