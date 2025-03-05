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大陸 大陸焦點 特派現場

李強報告涉港澳部分　首提深化國際交往合作

▲▼香港中環。（圖／路透社）

▲香港中環。（圖／路透社）

文／中央社

中國國務院總理李強5日在14屆全國人大三次會議上作政府工作報告，在港澳部分首次提到「深化國際交往合作」。分析指，是要求香港作為國際聯繫人要發揮更大作用，積極推動大灣區走向國際，是日後港澳重點工作。

今年中國政府工作報告港澳部分提到，要全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，維護憲法和基本法確定的特別行政區憲制秩序，落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」原則，支持香港、澳門發展經濟、改善民生，深化國際交往合作，更好融入國家發展大局，保持香港、澳門長期繁榮穩定。

翻查資料，近年中國政府工作報告有關港澳部分，隨著勢形變化，內容有所調整。經過了香港2019年的「反送中」運動，2020年中國政府工作報告提到要「建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，落實特區政府的憲制責任」。2020年中香港實施國安法。2021年的政府工作報告提到要「堅決防範和遏制外部勢力干預港澳事務」。

▲▼兩會,全國人大會議,李強,習近平。（圖／路透社）

▲大陸全國人大會議今天開幕。（圖／路透社）

近年的政府工作報告，都會提到支持港澳發展經濟，改善民生，更好融入國家發展大局。2024年的政府工作報告，提到港澳要「發揮自身優勢和特點，積極參與粵港澳大灣區建設，更好融入國家發展大局」。

今年的政府工作報告，首次提到「深化國際交往合作」。

香港一直被視為中國接軌國際的重要橋樑。全國人大會議新聞發言人婁勤儉日前在記者會上表示，香港及澳門一直是中國對外開放的重要窗口，在改革開放40多年歷程中地位獨特、貢獻重大、作用不可替代。

香港01今天引述全國港澳研究會顧問劉兆佳表示，「深化國際交往合作」是指香港作為國際聯繫人要發揮更大作用，積極推動大灣區走向國際，協助人民幣國際化，相信是日後港澳重點工作，「香港要證明對國家的價值」。

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