破4千人湧綠營花蓮宣講　中職傳奇球星拉弓：一定要三振傅崐萁！

▲前兄弟象王牌、假日飛刀手陳義信。（圖／翻攝民進黨直播）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（22日）舉辦「人民是頭家」政策宣講會花蓮場，據統計，現場已經超過4千民眾湧入，外圍同樣有罷團擺攤串聯，前兄弟象王牌投手、假日飛刀手陳義信也上台致詞並比出經典拉弓手勢，陳強調，有一句話「窮花蓮、富崐萁」，這次是最好的機會，這次一定要三振傅崐萁。綠委陳培瑜則直言，傅崐萁花錢綁樁鞏固邪惡勢力，一直求神拜佛，結果被媽祖繞過去，這麼多人坐在這裡，一定要把這對夫婦趕出傅崐萁，相信花蓮未來一定要「裁傅自由」、讓編號2605的傅崐萁滾回去。

行政院長卓榮泰、主計長陳淑姿、陸委會主委邱垂正、工程會主委陳金德、職棒球星陳義信、立委王義川、立委沈伯洋、立委陳培瑜、秘書長林右昌、發言人戴瑋姍今出席民進黨「人民是頭家」政策宣講會花蓮場。

首位登台宣講的前兄弟象王牌投手、假日飛刀手陳義信表示，他是今天的先發投手，自己永遠是花蓮人，一定要加油連署罷免，有一句話「窮花蓮、富崐萁」，這次是最好的機會，這次一定要三振傅崐萁，東部國手那麼多，支持什麼黨的都有，居然還刪體育經費，要不是立委發聲，什麼經費都沒了。

陳義信喊話，「九五至尊」傅崐萁從中國回來什麼都刪，刪國安、刪外交、刪民生，絕對把握這次翻轉的機會，罷免掉傅崐萁。

綠委陳培瑜則一一點出傅崐萁劣跡，並表示，編號2605的傅崐萁說要造福花蓮鄉親，在金紙、米袋、小孩的作業本上印上傅崐萁，說要免費送給大家，但花中央的錢，傅崐萁被判刑後，為了讓老婆當縣長，傅崐萁假離婚。

陳培瑜喊話，傅崐萁花錢綁樁鞏固邪惡勢力，一直求神拜佛，結果被媽祖繞過去，這麼多人坐在這裡，一定要把這對夫婦趕出傅崐萁，相信花蓮未來一定要「裁傅自由」、2605滾回去。

綠委沈伯洋致詞則指出，他是傅崐萁的頭號敵人，國會濫權法案時，他被傅說「細漢」；修選罷法時，他被罵畜生；被造謠在美國有房子時，被說人渣；一直到一個禮拜前，傅才在花蓮、各地造謠，說他是美國間諜。他批，傅完全沒辦法應對各種質問，除了辱罵以外最擅長的就是在花蓮搞怪。

