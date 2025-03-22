藍營公投指「政府應避免戰爭」　王婉諭：最渴望戰爭的不就是中共？

▲時代力量黨主席王婉諭。（資料照／《豈有此呂》）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨與民眾黨聯手提出「反戒嚴」、「反廢死」公投，外界普遍將此事認定成反制大罷免的對策。然而，時代力量黨主席王婉諭昨（21日）表示，用公投反對根本不存在的問題，只是在浪費社會資源而已，而且公投主文還問「是否同意政府應避免戰爭？」，讓王婉諭傻眼開嗆，這不是廢話嗎？且最渴望戰爭的，不就是中共這種威權政府？

王婉諭提到，中國國民黨為了「反制」罷免，在立法院正式提出「反廢死」、「反戒嚴」的公投提案，問題是台灣現在既沒有廢死，也沒有戒嚴，那到底要反什麼？

王婉諭認為，這種提案，就跟提「反封建」、「反君主專制」、「反焚書坑儒」、「反飛碟統治」、「反科舉」一樣，當然什麼都可以反，問題是，台灣現在又沒有這些問題，那這個公投的目的到底是什麼？提兩個「反智」的公投？

因此，王婉諭直言，國民黨反對一個根本不存在的問題，這已經完全脫離現實，只是在浪費社會資源、激化社會對立而已，何況公投不是在做民調、做研究。

王婉瑜進一步說明，公投是對於國家重大政策、法案，要進行創制或複決的一種直接民主管道，國民黨這種提案，最後就算通過了，也完全不知道要怎麼執行。

此外，王婉諭指出，如果細看國民黨提案的正式公投主文，其中一個是「賴清德總統定位對岸為境外敵對勢力，人民擔心兩岸進入準戰爭狀態。你是否同意政府應避免戰爭，不讓台灣變成實施軍事戒嚴、青年喪命且家園被毀的烏克蘭？」，公投主文的內容，讓王婉諭不禁直呼，這不是廢話嗎？

王婉諭表示，國民黨要幫敵人擦脂抹粉，說中國不是「境外敵對勢力」就算了，浪費時間提這種通篇廢話的公投，卻不敢指責整天軍演、軍機騷擾的侵略者？最渴望戰爭的，不就是中共這種威權政府嗎？

王婉諭再指，另一篇公投主文更是莫名，裡面提到「憲法判決宣告死刑為有條件合憲」、「政府於114年1月16日槍決死刑犯黃麟凱」又說要付諸民意裁決，這是在自打臉嗎？王婉諭感慨，國民黨佔據國會多數，卻又正事不幹，也難怪中國國民黨會屢屢被罷免。

▼國民黨主席朱立倫領軍，啟動「反廢死」「反戒嚴」公投，引發「複決」實務爭議。（圖／記者屠惠剛攝）