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結合白河木棉花節　南消一大隊為賞花民眾防災宣導

▲台南市消防局第一大隊白河分隊藉著本次木棉花季期間，前往現場與白河區公所合作設攤位辦理宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第一大隊白河分隊藉著本次木棉花季期間，前往現場與白河區公所合作設攤位辦理宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南白河區林初埤木棉花於3月中旬正式登場！白河區林初埤木棉花道曾經被國際媒體CNN評選為世界最美的花海街道之一，每年此時均會吸引各地遊客前來此地漫步賞花及品嚐美味在地小吃美食，是台南重要觀光景點之一，也是許多網紅及民眾流連忘返打卡熱門景點。

▲台南市消防局第一大隊白河分隊藉著本次木棉花季期間，前往現場與白河區公所合作設攤位辦理宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市消防局第一大隊白河分隊藉著本次木棉花季期間，前往現場與白河區公所合作設攤位辦理宣導活動，現場消防人員除了為民眾解說、宣導防震、用火、用電安全、辨識合格爆竹煙火認可標示、鼓勵購置安裝住宅用火災警報器、天冷洗澡防範一氧化碳中毒、清明時節掃墓防範火災等消防相關安全知識之外，並搭配區公所實施愛地球贈樹苗、發放防火宣導品活動，在場民眾熱烈參與其中！

市長黃偉哲表示，市政府團隊平時即落實防火安全觀念宣導，藉以提醒民眾重視居家防火防災的重要性，期望透過市民朋友們共同努力，一起共創零災難且幸福快樂的城市。

▲台南市消防局第一大隊白河分隊藉著本次木棉花季期間，前往現場與白河區公所合作設攤位辦理宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局局長李明峯指出，清明連假即將到來，為避免民眾因焚燒紙錢、雜草不慎而引發火災，消防局不但強化公墓駐點警戒，也在此呼籲民眾，在清明掃墓時「4不1要」，即是除草「不」用火、「不」焚燒紙錢、「不」燃放鞭炮、「不」亂丟菸蒂、垃圾「要」帶走。

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