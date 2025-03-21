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南消三大辦理康那香公司粉塵爆炸演練　自衛編組大量傷病患救援提升安全

▲台南市消防局第三救災救護大隊，21日上午於佳里區「康那香企業股份有限公司佳里廠」舉辦火災搶救演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第三救災救護大隊，21日上午於佳里區「康那香企業股份有限公司佳里廠」舉辦火災搶救演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第三救災救護大隊，21日上午於佳里區「康那香企業股份有限公司佳里廠」舉辦火災搶救演練，模擬粉塵爆炸情境，結合自衛消防編組與大量傷病患救援，強化廠區災害應變能力。

▲台南市消防局第三救災救護大隊，21日上午於佳里區「康那香企業股份有限公司佳里廠」舉辦火災搶救演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

演練中，消防局向業主及員工宣導用火用電安全、火場避難逃生及初期滅火等正確觀念，並針對大量傷病患處置進行演練，提升整體防災意識。

▲台南市消防局第三救災救護大隊，21日上午於佳里區「康那香企業股份有限公司佳里廠」舉辦火災搶救演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

康那香公司主要生產不織布材料及衛材用品，生產過程易產生粉塵，本次演練模擬粉塵爆炸事故，重點在於啟動自衛消防編組進行初期滅火、員工疏散及通報消防隊，同時演練大量傷病患救援與後送機制，以降低災情擴大風險。廠內人員也需熟悉自衛編組任務分工及執行細節，透過實兵演練強化應變能力。

▲台南市消防局第三救災救護大隊，21日上午於佳里區「康那香企業股份有限公司佳里廠」舉辦火災搶救演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市消防局第三救災救護大隊陳坤宗大隊長表示，演練透過實地了解工廠特性，並針對粉塵爆炸可能引發的大量傷病患情境，研擬搶救策略與資源調度方案。強調唯有平時落實訓練、預先規劃災害應變流程，並持續檢討改進，才能在災害發生時迅速反應，減少損失。

▲台南市消防局第三救災救護大隊，21日上午於佳里區「康那香企業股份有限公司佳里廠」舉辦火災搶救演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市消防局李明峯局長指出，粉塵爆炸事故危險性高，業者除需定期檢視管理機制，更應確保自衛編組運作順暢，並熟悉災害應變流程。他也提醒員工平時熟悉避難路線及大量傷病患救援程序，以便緊急時冷靜應對。

▲台南市消防局第三救災救護大隊，21日上午於佳里區「康那香企業股份有限公司佳里廠」舉辦火災搶救演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，「企業安全是城市發展的基石，台南市政府始終秉持『防災重於救災，離災優於防災』的理念，積極協助企業完善防災措施。透過定期演練與教育訓練，我們希望提升企業自主防災能力，並與市府攜手打造安全的產業環境，共同守護市民與員工的生命財產安全。」

▲台南市消防局第三救災救護大隊，21日上午於佳里區「康那香企業股份有限公司佳里廠」舉辦火災搶救演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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