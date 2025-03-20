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南消五大隊運用無人機　強化清明墓地巡查及防火宣導

▲台南市消防局第五大隊關廟消防分隊，運用即時回傳影像的無人機進行多方監控，同時提供空拍照資訊給區公所外包人力進行整地與割草，降低因植被過密造成火災擴大延燒的風險。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第五大隊關廟消防分隊，運用即時回傳影像的無人機進行多方監控，同時提供空拍照資訊給區公所外包人力進行整地與割草，降低因植被過密造成火災擴大延燒的風險。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

清明時節將至，台南市消防局第五大隊關廟消防分隊針對關廟區廣闊及眾多的公墓群，主動聯繫區公所於第一公墓掃墓熱點巡查與廣播，運用即時回傳影像的無人機進行多方監控，同時提供空拍照資訊給區公所外包人力進行整地與割草，降低因植被過密造成火災擴大延燒的風險，以期全面提升掃墓防火措施。

▲台南市消防局第五大隊關廟消防分隊，運用即時回傳影像的無人機進行多方監控，同時提供空拍照資訊給區公所外包人力進行整地與割草，降低因植被過密造成火災擴大延燒的風險。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示清明掃墓祭祀是傳統文化的重點體現，運用無人機技術提升火災預防與應變能力，確保每位市民在祭祖期間都能享有安全的環境，同時呼籲市民在清明時節燃燒金紙與施放爆竹煙火時務必注意安全守則，延續傳統習俗的同時也要導入安全管理的概念。

▲台南市消防局第五大隊關廟消防分隊，運用即時回傳影像的無人機進行多方監控，同時提供空拍照資訊給區公所外包人力進行整地與割草，降低因植被過密造成火災擴大延燒的風險。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，先進的無人機應用是未來智慧防災的發展方向，新科技研發將提供全新解決方案，減少因墓地雜草火災帶來的損害及空污。清明掃墓以不用火為主軸，包括除草「不」用火、紙錢「不」燃燒、爆竹「不」燃放、菸蒂「不」亂丟、垃圾「要」帶走。全體市民共同維護公共區域的環境整潔與掃墓安全，此次活動是傳統文化延續與創新科技的結合運用，展現消防局無人機小組守護市民安全與重視環保的決心與行動。

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