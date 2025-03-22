響應「我是台灣人我反綠」　趙少康：愛台灣不是民進黨專利

▲趙少康指出，愛台灣不是民進黨的專利。（圖／翻攝趙少康臉書）



記者崔至雲／台北報導

大罷免連署進入第二階段，藍綠全面開戰，社群平台Threads有網友發起「我是台灣人，我反綠」的活動，引發關注。資深媒體人趙少康也特別想響應此活動，呼籲大家站出來表達心聲，愛台灣不是民進黨的專利。

「我是台灣人，我反綠」，趙少康發文指出，最近在脆上有個活動引來他的注意，很多人手舉「倒綠」圖片，喊出「我是台灣人我反綠」，讓他深有所感。大家生長在這片土地上，大家都是台灣人，但是民進黨無心執政，整天只想搞政治鬥爭，就是想分化大家，以換取一人一黨的政治利益。

趙少康喊，「我們不應該再沉默，被民進黨定義誰愛台灣、誰不愛台灣。邀請大家站出來表達心聲，一起參與『我是台灣人，我反綠』活動，愛台灣不是民進黨的專利」。

趙少康在影片中也說，「我是台灣人，我反綠。民進黨執政這麼多年，從蔡英文到賴清德，差不多9年時間，給台灣帶來什麼？兩岸越來越緊張、國防預算越來越高、男生當兵從四個月變一年，將來可能變兩年，女生也可能被抓去當兵，好好的台積電，賴清德不是說是護國神山嗎？不是說是矽盾嗎？護國神山跑了，矽盾也跑了，台灣怎麼辦，所以兩岸最重要是和平，但和平了嗎？政黨之間和解了嗎？當家不鬧事，你每天在鬧事」。

趙少康續批，當家方知柴米貴，現在是當家把柴米價格搞高了，以前台電一年賺600億，現在一年賠一、兩千億，便宜的核電不用，偏偏要用貴的綠電，你數學這麼爛嗎？算一算也知道成本，我不懂你幹嘛違反世界潮流，每天喊一個抗中保台，就有40%的票，你有想到2300萬人的前途嗎？你真的有想到2300萬人的命運嗎？只為一黨一己之私，你說你愛台灣，你幹的事都是害台灣。



