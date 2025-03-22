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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

告別式現場擺「葉元之莫進、慣老闆俱燼」　前助理遺孀首發聲

▲▼ 葉元之前助理今日辦告別式 。（圖／讀者提供）

▲葉元之前助理告別式。（圖／讀者提供）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨立委葉元之日前被爆不當解雇，而該助理最後因壓力大而病逝，該助理告別式時，親民黨主席宋楚瑜、前台北市長郝龍斌等人都出席，不過，助理遺孀在會場外擺放寫著「汪喵都歡迎、葉元之莫進、離塵遠遊去、慣老闆俱燼」的立牌。時隔多日，遺孀今（22日）出面發聲，「請假不扣薪水的暖心老闆」，在星期五下午看到員工「看起來蒼白，肉眼可見不舒服」，當天就把「肉眼可見不舒服」的員工退保了，1月13日進醫院就沒出院的員工，完全處在無勞保狀態。

葉元之前助理日前病逝後，傳出葉疑似職場霸凌遭控是「慣老闆」；台北市勞動局18日上午派員前往其辦公室進行勞動檢查，發現辦公室沒有設置職場暴力預防措施，以及沒有出勤紀錄。

當時面對外界指控，葉元之表示，有看到聲明指有人檢舉他不當辭退助理，以及不讓助理請假，導致助理壓力過大，勞檢來，因為他不在，勞動局也大致了解辦公室實際狀況，但強調「沒有助理躺在病床上打給他」，實際上也沒有不當辭退，也沒有不讓助理看病，實際上助理一直都有去看病，他不可能不准。

而日前方姓助理告別式會場外，擺放寫著「汪喵都歡迎、葉元之莫進、離塵遠遊去、慣老闆俱燼」的立牌，時隔多日，方姓助理遺孀今天指出，這幾天很多人問，北市勞動局這個勞檢是怎麼來的？她表示自己還真不知道，但是讓她想到葉元之被勞檢時曾說「當初沒有要求員工填出勤紀錄，是因為保持一個彈性，實際上在我們辦公室，員工遲到、早退、請假，我們也沒有去扣薪水」。

方姓助理遺孀透露，對照葉元之自己講述最後一次見到方姓前助理的場景是說，當天他進到辦公室時方姓助理不在，而當方姓助理回到辦公室時「看起來蒼白，肉眼可見不舒服」，當下方又再次請辭，葉馬上准了。

方姓助理遺孀形容，一名「請假不扣薪水的暖心老闆」，在一個星期五下午，看到員工「看起來蒼白，肉眼可見不舒服」，正常情節不是會說趕快去看病或回家休息，星期六、日先睡個兩天再說？「然而真實結局是：暖心老闆1月10日當天把『肉眼可見不舒服』的員工退保，1月13日進醫院就沒出院的員工，完全處在無勞保狀態」，「相信勞檢處看到了1月10日的退保紀錄」。

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