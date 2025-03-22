傳2026合作魏家拉下「花蓮王」　林右昌：花蓮需要大家一起團結

▲民進黨秘書長林右昌。（圖／記者杜冠霖翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（22日）舉辦「人民是頭家」政策宣講會花蓮場，現場湧入大量人潮，外圍同樣有罷團擺攤串聯，民進黨秘書長林右昌受訪時強調，從去年開始濫權、擴權、違憲法案都是傅崐萁主導，今天辦在花蓮也有特殊意義，讓花蓮民眾能了解，選出來的立委帶給台灣民主社會多大危害。至於傳出2026花蓮選戰將與在地魏家、張峻合作，林語帶保留，他表示，在花蓮需要大家團結，現在公民運動不分藍綠、不分黨派，只要大家認同就可以團結在一起。

行政院長卓榮泰、主計長陳淑姿、陸委會主委邱垂正、工程會主委陳金德、職棒球星陳義信、立委王義川、立委沈伯洋、立委陳培瑜、秘書長林右昌、發言人戴瑋姍今出席民進黨「人民是頭家」政策宣講會花蓮場。

對於非六都首場宣講選在花蓮，林右昌表示，從去年開始濫權、擴權、違憲法案都是傅崐萁主導，今天辦在花蓮也有特殊意義，讓花蓮民眾能了解，選出來的立委帶給台灣民主社會多大危害，這是所有公民責任，大家都會認清、站出來。

媒體追問，陳淑姿主計長、邱垂正主委也出席此場宣講，是否為傅崐萁量身打造？林右昌解釋，這部分行政院會安排相關政務官出席，日前立法院答詢時，主計長講得非常清楚也一一駁斥，今天講給花蓮民眾聽，非常有必要。林也說明，邱垂正是陸委會主委，傅崐萁幾次去中國，回來之後把立法院搞得非常亂、推動爭議法案，由邱垂正現身說法，這也是讓民眾更加了解。

也有媒體詢問，林右昌未列入日前公布的民進黨2026前期選戰小組，是否代表即將投入選戰？林右昌表示，國難當前，台灣內外都有非常多挑戰跟危機，更重要的是面對這些問題，民進黨必須挺身而出，不要思考到個人，現在不是討論個人的好時機。

至於民進黨2026花蓮選戰是否跟張峻、魏家合作？林右昌表示，在花蓮需要大家一起團結、努力，現在公民運動不分藍綠、不分黨派，只要大家認同就可以團結在一起，一起努力。