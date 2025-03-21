評柯文哲開庭已經豁出去！　游盈隆：北檢表現讓司法界也看不下去

▲柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

台北法院審理京華城及政治獻金案，昨（20日）召開準備程序庭，前民眾黨主席柯文哲卻在庭上情緒失控，對著檢察官怒吼「不要臉」，更多次爆出金句。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆今（21日）表示，柯文哲表現讓他感到意外，看來是豁出去了，北檢在這半年的表現，的確諸多讓人詬病的地方，很多司法界的人也看不下去。他認為，如果最後判決「柯文哲無罪」，大家可以想想看，將對台灣政壇投入一個多大的震撼彈。



游盈隆於節目《千秋萬事》談到「柯文哲開庭」，他表示，昨天相信是台灣無數人期待聽到的，柯文哲在失去自由半年之後，第一次在法庭上公開陳述，而且是暢所欲言，大家都對柯文哲到底會講出什麼話很感興趣。

游盈隆表示，昨天柯文哲表現讓他感覺到有點意外，柯文哲看來是豁出去了，從一開始就拒不認罪，並且進一步對檢方有諸多的反擊與批判，自己覺得柯文哲賭很大，作為一個在野黨政治領袖，面對貪污指控，在法庭上面完全不接受，特別是全面反擊檢方的指控。

游盈隆認為，柯文哲的論述在有些方面是契合社會大眾，對柯案開始到現在一些狀況的感受，包括好像所謂黨檢媒的聯手迫害，看起來柯文哲也很享受這六個多月來，第一次能夠享有言論自由，表達內心的一些感受。

游盈隆說，為什麼說柯文哲賭很大？因為賭的就是政治生命，柯文哲現在爭的一點就是「沒有貪污、沒有犯罪」，但重要的是法官聽得進去嗎？昨天只是準備庭，未來日子還很長。

被問到「是否有黨檢媒迫害的氛圍」，游盈隆指出，過去將近一年來，社會大眾感覺到檢方對於政黨重要人物的起訴也好、偵辦也好，看起來不分黨派，自己覺得檢方的「積極主義」不是問題，現在的問題是真的有黨檢媒聯手這種事實嗎？

游盈隆直言，檢調與媒體看起來在柯文哲案裡面看起來很明顯，因為出現很多不合理現象，但是要講「黨檢媒」，要找到一個很直接的證據比較困難，但是北檢在這半年來的表現，的確諸多讓人詬病的地方，很多司法界的人也看不下去了。

游盈隆說，昨天只是一個預備庭，還沒有講出太多東西，不過從初步跡象看來，北檢似乎沒有提出新的、重要的，具有充分證據力的證據，所以在這種情況下，對於柯文哲來講也許是個好消息，現在就是說要如何在後續的一審奮戰，這是一個變數，地院這一審至少要三個月跑不掉，如果最後判決結果是「柯文哲無罪」的話，大家可以想想看，那將對台灣政壇投入一個多大的震撼彈，就像小慧心撞地球。

游盈隆再說，不過這個情況會出現嗎？自己不知道，現在台灣司法不確定性太高，完全沒辦法預測，大家只能從目前所呈現出來的各種證據，去研判合理性的發展。

最後，游盈隆提到，講到民眾黨現在的處境，坦白講並不是太好，到目前為止，台灣民意基金會每個月都會針對政黨支持研究，民眾黨最低的時候是12個百分點，而曾經最高潮時有到25個百分點，由此可見，從大選結束以後，的確是很明顯往下走的態勢，但黃國昌接任黨主席後，的確已經穩住民眾黨，支持度維持在13.5個百分點，目前處境當然還是不好，未來能不能走出自己的路，恐怕需要極大的努力。



★★未經判決確定，應視為無罪★★

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▼台灣民意基金會董事長游盈隆。（圖／記者李毓康攝）