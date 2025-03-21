柯文哲控北檢用不雅片要脅　鄭銘謙：審理部分尊重台北地院

▲法務部長鄭銘謙。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉貪案，20日首度提訊在押的柯文哲出庭，柯文哲痛批檢察官以「不雅影片」要脅他。據了解，檢調先前查扣柯文哲的USB內，存了與柯文哲無關的「清涼影像」，因不涉案情，檢察官曾詢問是否需要區隔，避免送交法院時曝光。對此，法務部長鄭銘謙今（21日）受訪時回應，個案法案審理中，審理部分尊重台北地院，至於有些問題需要的話，北檢會適時說明。

柯文哲20日在法庭上稱，檢察官誆他被查扣的隨身碟裡藏有「不雅影片」，更揚言「若不認罪，就要交給法院，公開給社會大眾，這樣對你不好」等語。據了解，柯文哲所說的這場對話發生在2024年底，檢察官清查扣得的USB隨身碟，確認其中有部分柯文哲的私人書信、成長紀錄外，還有一些「與柯文哲本人無關的清涼影像」，都和偵查案情無關，因此在結案前詢問柯文哲，若全案起訴送審，是否需要把這些內容區隔註記，以免律師閱卷造成個人隱私曝光。

然而，柯文哲聞言暴怒，認為檢察官是在要脅恫嚇，檢察官因此並未對隨身碟內的檔案做特殊處理，將全案相關事證，一併附卷送交法院。

對媒體詢問，柯文哲指控北檢用不雅片要脅，鄭銘謙回應，個案法案審理中，審理部分都尊重台北地院，至於有些問題需要的話，北檢會適時說明。至於檢察官赴醫院視察還是訊問？鄭銘謙表示，北檢已經對外做出澄清。凡是有關偵查部分都會適時澄清。