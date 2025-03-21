游智彬大鬧立院狂酸綠白委「卻無助理證」　陳玉珍護航：我現在聘他

記者杜冠霖／台北報導

今（21日）立法院會原要處理藍營反廢死、反戒嚴公投，然而又發生意外插曲，穿著桃園市政顧問背心的新黨副秘書長游智彬跑到議場二樓直播，並酸郭昱晴是端茶小妹、笑麥玉珍台灣國語。游智彬更要求現場吳思瑤助理脫掉競選背心，游隨後與媒體、立委助理起衝突。立法院長韓國瑜強調會徹查，陳玉珍則護航游智彬稱是自己助理，「誰說助理一定要給薪水？他很熱心來當我的志工，不可以嗎？」、「我現在就可以馬上聘請他當我的助理！」現場吵得不可開交，直到下午院會再開，綠營提出權宜問題仍不了了之。

▲陳玉珍為游智彬一事與綠委大吵。（圖／記者屠惠剛攝）



游智彬一開始待在各電視台轉播處且未配戴任何證件，現場攝影詢問游智彬是誰，為何可以進來記者席？游智彬則反拍該媒體，並嘲諷，「這一定綠的，多管閒事。」而游智彬穿著桃園市政顧問背心，也被議場人員要求脫掉。

隨後游智彬也開始找現場綠委助理，並指控吳思瑤助理穿著委員背心，並要求脫掉，議場人員說不用，游智彬仍持續糾纏，說「立委助理比較大，我要脫他不用脫，我認輸啦！桃園市府被踐踏，立委助理比較大」。

對游智彬鬧場行為，吳思瑤抗議表示，「先前情提要，傅崐萁要求，民進黨立委不准在議場錄影。韓國瑜乖乖附和同意！最新劇情，新黨副秘書長游智彬大鬧立院議場開直播，侮辱攻擊在場立委，也公然干擾媒體及立委助理工作。我提出要求制止，也要調查，韓國瑜卻護航「他有申請記者證」，卻說不清他是哪一家媒體。真假記者？」

吳思瑤指出，游智彬身穿桃園市政府顧問背心，自稱是「游智彬翻桌評論YT頻道記者」，陳玉珍說是她自費聘任的助理，但沒有登載也沒有助理證，直播罵郭昱晴是端茶小妹、罵麥玉珍台灣國語、罵王義川是乩童、罵吳思瑤沒水準。「真」立委不可以錄影，「假」記者可以來直播鬧場，她反問韓國瑜「這樣對嗎？」

綠委鍾佳濱指出，事發當下馬上跑去問陳玉珍「到底游智彬是陳玉珍的助理還是記者？」，陳玉珍回應，難道她不能聘用記者擔任助理嗎？「我沒有給他（游智彬）助理證！」、「誰說助理一定要給薪水？他很熱心來當我的志工，不可以嗎？」、「我現在就可以馬上聘請他當我的助理！」

鍾佳濱批評，陳玉珍說的話就像國民黨今天提的公投案一樣，為了怕被大罷免，什麼鬼話都敢說、什麼鬼話都敢護航。

而根據立法院採訪規則第5條，為維護國會尊嚴，媒體採訪人員應於本院規劃之採訪區域內採訪。採訪時，應遵守本院有關規定，不得有鼓譟、喧鬧、破壞公物、妨礙辦公、吸菸、飲食及干擾會議進行等行為。

另外，立法院採訪規則第9條，媒體採訪人員如有違反本規則之情事或有妨礙其他媒體採訪、言語謾罵、肢體動作致危害他人安全之虞者，本院現場相關人員得制止之；經制止無效或情節重大者，並得禁止其進入本院採訪或限制於一定期間不得在本院採訪。

綠委林楚茵也表示，根據以上採訪規則，請韓國瑜禁止游智彬採訪，取消採訪證，而游智彬議場內假借採訪，辱罵立委應立刻滾出去。