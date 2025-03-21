罷免連署案2黨工遭聲押　台南議員蔡育輝批：綠能我不能

記者林東良／台南報導

「綠能我不能！」台南市議員蔡育輝嚴正表示，國民黨台南市黨部便宜行事，處理大罷免林俊憲和王定宇連署名單，身為最大在野黨的國民黨的確有錯，惟就算是以偽造文書、洩漏個資偵查，搜索又當庭逮捕，民進黨作法妥當嗎？

▲台南市議員蔡育輝表示，國民黨台南市黨部便宜行事，處理大罷免林俊憲和王定宇連署名單，國民黨的確有錯，但利用司法打壓異己，人民是不會認同的。（圖／記者林東良翻攝）

蔡育輝指出，他擔任民代數十年，民進黨也曾出現過幽靈連署事件，中選會都只是退回，郭台銘選總統，也出現5千多份幽靈連署，台北地檢署也簽結，根據法律的平等原則，本案當庭逮捕符合比例原則嗎？難道真是綠能，我不能！

蔡育輝指出，為了大罷免，國民黨台南市黨部副主委和黨工，便宜行事抄舊名單，導致出現百份幽靈名單，這樣的行為錯了就是錯了，國民黨絕不會死不認錯，也不會硬拗，但偽造文書、洩漏個資，都是5年以下的有期徒刑，一位是黨部副主委，一位是黨工，怎會逃亡？檢察官都當庭詢問這麼多人，還有串供的疑慮嗎？

蔡育輝說，不是重罪，卻以逃亡串供之虞，當庭逮捕，民進黨這樣的做法妥當嗎？其實民進黨的目的，人民全都明白，就是賴清德總統已自認為是皇帝了，掌管國防外交的賴清德，居然利用司法打壓異己，剷除政黨，他就不信，民進黨的大罷免書中沒有一份是抄的，民進黨做可以，國民黨做就聲押！

蔡育輝怒說，天真是要下紅雨了，賴清德總統當選不到1年，就開始發動大罷免，大罷免單也有抄的，也有不合規定的，中選會有說話嗎？檢察官有去辦嗎？賴清德總統是選輸不甘願，以前連署有問題，中選會就剔除，現在居然利用司法打壓異己，人民是不會認同的！