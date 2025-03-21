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社會 社會焦點 保障人權

「地方阿姨」逆闖台84快速道路　機車掛菜籃一路飆畫面曝

記者林東良／台南報導

有網友在網路社群PO出影片，畫面中是1名女子騎機車，在台84線悚速道道一路逆向行駛，讓PO文網友十分訝異，台南市警麻豆分局指出，警方已於19日在台84線北門路段攔獲該名誤闖的70歲何姓違規女子，將依法舉發。

麻豆分局交通組長曾靜欽指出，有關黑色豪門企業網路社群20日po出一則民眾逆向行駛台84線影片案，麻豆分局查出3月19日上午10時許，有一位婦人騎機車東向西逆向行駛麻豆分局轄區台84線路段。分局馬上調閱監視影像畫面，查證後將通知機車車主到案說明，並依道交條例第33條規定舉發。

▲70歲的何姓女子，騎機車誤闖違規上快速道路逆向行駛，被網友PO上網路社群，案經麻豆分局協同學甲分局攔車查獲依法舉發交通違規。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

▲70歲的何姓女子，騎機車誤闖違規上快速道路逆向行駛，被網友PO上網路社群，案經麻豆分局協同學甲分局攔車查獲依法舉發交通違規。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

學甲分局19日接獲110報案，已於19日上午10時50分許，於台84線北門路段攔查影片中70歲何姓女子，騎機車誤闖違規上快速道路，已依道交條例第33條第4項舉發。

麻豆分局呼籲提醒機車騎士，如不小心誤上國道或快速道路，應立即停靠路肩勿再行駛，人員則到護欄外等安全地點等候，並撥打110報案尋求協助，以確保自身及其他車輛安全。 

▲70歲的何姓女子，騎機車誤闖違規上快速道路逆向行駛，被網友PO上網路社群，案經麻豆分局協同學甲分局攔車查獲依法舉發交通違規。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

▲麻豆分局交通組長曾靜欽指出，學甲分局已於19日上午於台84線北門路段攔查影片中70歲何姓女子騎機車誤闖快速道路，已舉發在案。（圖／記者林東良翻攝）

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