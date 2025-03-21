台南下營盛大舉辦　文藝薪傳迎玄帝百年風華慶聖誕

▲財團法人佳尼特教育基金會將於22日(星期六)至27日在台南市下營地區盛大舉辦【文藝薪傳迎玄帝，百年風華慶聖誕】活動。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導



財團法人佳尼特教育基金會將於22日(星期六)至27日在台南市下營地區盛大舉辦【文藝薪傳迎玄帝，百年風華慶聖誕】活動，歡迎各界共襄盛舉，踴躍參加！

藝陣是結合宗教(寺廟)、文化、藝術，透過廟會、慶典，發展形成具地方特色的民俗活動。發源於台南的【藝陣】，是最具有台灣地方特色，也是台灣珍貴的文化資產。

成立於2016年的「財團法人佳尼特教育基金會」，秉持【飲水思源，回饋故鄉】的心念，致力於傳統藝文的薪火相傳和保存。多年來，舉辦各種類型的藝陣展演活動，對於凝聚社區情感和鼓舞對在地藝陣薪火相傳的支持，產生很大的迴響。

【下營北極殿玄天上帝廟】，是下營庄六姓共治廟宇，三百多年來福澤萬民，受到庇佑的信眾遍及海內外。為慶賀【上帝公】聖誕，本次活動由｢佳尼特教育基金會｣主辦，邀請【下營上帝廟】、台南地區46所國小協辦，｢海墘營文化藝術基金會｣承辦，於3月22日下午四點舉辦千人踩街活動，從下營公所出發，行經衛生所，再到【下營上帝廟】觀賞精彩的藝陣表演。3月24日至3月27日連續4天，每天下午5時於【下營上帝廟】進行46所小學藝陣獻藝賀壽表演。

本次活動是地方上難得的大型藝陣表演活動，精采可期。｢佳尼特教育基金會｣創辦人陳俊安董事長，和承辦單位｢海墘營文化藝術基金會｣姜志聰董事長誠摯邀請所有鄉親一起來踩街歡慶【上帝公】聖誕，並且給「守護祖傳在地文化、用心薪傳民間藝陣」的團體和學校的孩子們支持與鼓勵。