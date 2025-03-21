六代機殲-36試飛「三引擎全開」　加力燃燒的火焰呈紅色狀態

軍武中心／台北報導

中國最新研製的第六代隱形戰機殲-36，於3月17日在四川成都進行了第二次試飛。這次試飛最特殊之處是三具引擎全開，加力燃燒的火焰呈現紅色狀態，顯示可能正在測試最高飛行速度與迴轉性能。

▲殲-36三具引擎全開，加力燃燒的火焰呈現紅色狀態。（圖／翻攝自大陸網路）

這次試飛是上午一次，下午一次，和去年12月26日首次試飛不同，並沒有殲20伴飛，而且起落架已經收起（首次試飛都不收起落架），顯示技術驗證階段有了新的進展。

根據外流的照片顯示，在三引擎起飛開後燃器的階段，兩旁的蚌式氣動力面同時開啟，舵翼同時大幅張開，這被認為是為了在速度變化時穩定飛機的控制。

美國防務網站「戰區」（The War Zone）報導指出，三引擎的配置在傳統戰鬥機中非常罕見，又搭配兩側翼尖上的大型分裂式舵翼，這使得殲-36在技術上顯得獨特。

「戰區」報導指出，雖然網上流傳的照片可能經過修改，但這些圖像看起來與首次試飛時的照片相符。報導還提到，殲-36的側面照顯示，機身上有獨特的背部進氣口和座艙蓋，因為機頭部分非常寬，應有足夠空間讓機組座位採用並列佈局。

▲大陸六代機殲-36試飛，旁邊有殲-20伴飛。從流出的影片可看見，殲36的外型有如一片平整的三角銀杏葉片。（圖／翻攝自微博）

殲-36的試飛進展顯示出中國在航空技術上的不斷突破，第二次試飛距首次試飛僅相隔兩個多月，這比殲-20的試飛進度更快，未來其技術發展和應用值得持續關注。由於試飛顯得有點高調，大陸甚至有網友說，有點像是「故意讓在成都的外國人拍攝，傳遞到國外。」