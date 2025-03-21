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F-22女飛官登上太空船　完成兒時夢想

▲▼ 。（圖／NASA）

▲SpaceX太空船升空 。（圖／NASA）

記者黃聖庭／編譯

美國空軍F-22飛官艾爾斯（Nichole Ayers）少校、同時也是美國國家航空暨太空總署（NASA）的太空人於14日搭乘SpaceX太空船順利升空，完成兒時夢想。

▲▼ 。（圖／NASA）

▲空軍飛行員艾爾斯。（圖／NASA）

美國空軍說明，艾爾斯曾駐紮於阿拉斯加的艾爾門多夫-理查森聯合基地，擔任美國空軍第3聯隊（3rd Wing）第90戰鬥機中隊助理作戰主任，後於2021年接獲NASA的邀請成為太空人。

她曾執行全球多項任務，包括在「堅定決心行動」（Operation Inherent Resolve）中，於伊拉克和敘利亞累積超過200小時的戰鬥飛行時間，並擁有超過1,400小時的T-38教練機與F-22戰機飛行經驗。

▲▼ 。（圖／NASA）

▲艾爾斯從小就想成為太空人。（圖／NASA）

艾爾斯回憶，自己從小就夢想成為一名太空人，因此立志要成為空軍飛行員，並透過這條道路成為NASA的太空人，「現在能夠代表空軍前往國際太空站，是我人生中最特別、最榮幸的時刻。」

艾爾斯說，空軍大部分訓練都屬於作戰領域，學會在極端壓力下做出瞬間決策，應對最嚴峻的情況，同時希望能獲得最好的結果，就像這次前往國際太空站的訓練也不例外。她認為，「團隊合作」在高壓環境中的重要性，這將在太空站的任務中發揮關鍵作用。

▲▼ 。（圖／美國太空軍）

▲SpaceX太空船。（圖／美國太空軍）

SpaceX Crew-10任務位在佛州甘迺迪太空中心，「龍」（Dragon）太空船由獵鷹9號（Falcon 9）火箭運載升空，在太空中以時速27,000公里運行，經過約28.5小時預計15日自動對接國際太空站。

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