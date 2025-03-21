等不到淘寶貨！台灣爆倉卡關至少10天　釣出大批苦主

▲淘寶推出台灣跨境免運服務，吸引許多網購族下單，短期內包裹數量大幅，造成台灣爆倉影響清關速度。（圖／資料照）

記者洪菱鞠／台北報導

淘寶商品選擇豐富且價格親民，是許多台灣民眾喜愛的網購平台，近期卻讓網購族大為不滿，紛紛在臉書社團「台灣淘寶人」抱怨，淘寶官方合作的一荃順報關行清關速度緩慢，包裹發貨抵台後，竟然卡關要等7至10天，甚至更久，期待已久的包裹遲遲無法送達。台灣淘寶表示，已要求報關行協商加快清關速度，之後計劃引入更多報關行以分散作業量，盼改善目前狀況。

臉書社團「我是淘寶人」擁有超過12萬名成員，近幾個月來，看到網友發文不是快樂淘寶，而是不滿清關速度大幅下降，以往3至4天即可完成清關，現在需等待一週以上的時間，釣出一票苦主留言表示「有夠誇張」、「第一次遇到卡關一週」、「第一次下單淘寶就踩雷」，甚至秀出自己訂單的貨物追蹤狀態佐證，「我的也超久出關 怎麼回事？」。

而苦主們的遭遇都指向淘寶合作廠商一荃順，「我的淘寶真的非常非常緊急 看到很多苦主跟我一樣是『一荃順國際物流有限公司高雄分公司』」，其中有人欲聯繫報關行，打電話卻是無人接聽，還有人終於接通客服想詢問卡很久的包裹，結果竟被教訓一番還掛斷電話，因而大喊「悲傷」。

淘寶購物將商品運送至台灣，物流方式主要提供官方集運、官方直郵，另也可選用私人集運，而官方集運又細分空運和海運，雖然空運費用較高、速度較快，但海運速度也差不多，因此成為大多數人的選擇，只是看到現在的清關速度，也難怪讓用戶搖頭，「我也是等很久，以前海快大概6-7天，現在好像要10天」。

台灣淘寶表示，由於先前推出買滿人民幣99元，即可享跨境免運到台的包郵服務，吸引許多台灣消費者下單，包裹量超出預期，導致最近幾個月爆倉，清關時間因此延長，為此，已緊急要求合作商家加快清關速度，未來也計劃與其他報關行合作，提升包裹處理效率，解決物流瓶頸。